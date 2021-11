Menden: Projekttag des WBG begeistert Grundschüler

Menden. Abiturienten des WBG arbeiten mit Mendener Grundschülern die Geschichte jüdischer Familien in der Hönnestadt auf.

Der Zusatzkurs Geschichte des Walburgis Gymnasiums (WBG) führte zur Reichspogromnacht nun einen historischen Stationenlauf durch – und ließ dabei die Gegenwart nicht aus dem Blick.

Verschiedene Stationen

Nach der Zwangsunterbrechung durch Corona durfte der Projekttag zum Gedenken an die Reichspogromnacht am WBG 2021 wieder stattfinden. Am 4. November begrüßte das Walburgisgymnasium dazu jeweils 15 Schülerinnen und Schüler des vierten Schuljahres der Josefschule Menden, der Josefschule Lendringsen und der Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide. Engagierte Oberstufenschüler trafen an diesem Tag auf hochinteressierte und aufmerksame Grundschüler, wie das WBG mitteilt

Zwar hatte Geschichtslehrer Maik Lambert als Kursleiter den Rahmen vorgegeben, doch die Stationen wurden von den Jugendlichen selbst ausgefüllt und der zeitliche Ablauf von einem eigenen Organisationsteam geplant. Jede Gruppe von Grundschülern wurde auch von Schülern aus dem Kurs betreut. Nach einer Begrüßung in der Schulkapelle machten sich die Gruppen der Grundschulen auf den Weg: Während an den Außenstationen eine Gruppe die Symbolik und Geschichte des jüdischen Friedhofs bei einer Symbolsuche kennenlernte und anschließend Laub harken durfte, wurde eine weitere Gruppe mithilfe einer selbsterstellten Bildergeschichte und einer Spurensuche mit den Geschehnissen während der Reichspogromnacht in Menden und den Folgen der Ausgrenzung jüdischer Mitbürger für die Familien Leven und Mendel konfrontiert.

Die dritte Gruppe besuchte derweil die Stolpersteine, die auf weitere Schicksale jüdischer Mitmenschen in der NS-Zeit aufmerksam machen.

Praxis und Theorie

In den Räumen der Schule informierten sich die Gruppen der Grundschulen über den Unterschied zwischen Menschenbildern im Nationalsozialismus und im Judentum sowie Christentum. Bei dieser Station zeigte sich das Motto der Station schnell. Denn dort lautete ein Schüler-Beitrag: „Wir sind alle wertvoll.“

Dass es nicht einfach war, sich gegen den Nationalsozialismus zu wehren, zeigten Kurs-Schüler der Station „Hugo Dümpelmann“. Im Gespräch mit den Grundschülern machten sich die angehenden Abiturienten mit ihren Gästen auf den Weg, Gründe dafür zu finden, wieso es gefährlich war, im Nationalsozialismus seinen eigenen Weg gehen zu wollen.

Zivilcourage erfordert Mut

Daran anschließend wurde bei der Abschlussbesprechung deutlich, wie wichtig der gemeinsame Austausch und Zivilcourage ist. „Wenn wir den Mut haben, aufzustehen und zu handeln, anstatt wegzugucken, dann können wir etwas bewirken“, so Maik Lambert. Nach einem Vortrag der Kinder der Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide mit Worten von und über Anne Frank bastelten die Kinder der drei Grundschulen Friedensbotschaften für eine jeweils andere Grundschule. Auch hier halfen die Kursteilnehmer bei der Arbeit.

Die Johannisbeer-Sträucher mit den Botschaften an den Ästen und Tulpen-Zwiebeln nahm jede Grundschule als Gastgeschenk mit. „So stand trotz all der schwierigen Themen des Projekttages im Anschluss an die Dankesworte des Schulleiters Dr. Ansgar Bornhoff an die Oberstufenschüler am Ende die Botschaft des Aufblühens und der Vielfalt Vordergrund“, teilt das WBG im Nachgang der Veranstaltung mit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden