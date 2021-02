Menden: Radfahrer ohne Licht - Lkw rammt Verkehrsinsel

Menden. Ein Fahrradfahrer, der am Montagmorgen ohne Licht auf der Fröndenberger Straße unterwegs war, verursachte einen Unfall und flüchtete.

Weil ein Lkw-Fahrer am Montagmorgen in Menden einem Fahrradfahrer, der ohne Licht unterwegs war, ausweichen musste, rammte er mit seinem Lkw eine Verkehrsinsel und demolierte ein Verkehrsschild. Der Fahrradfahrer beging Unfallflucht.

Der Fahrradfahrer war am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der Fröndenberger Straße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Innenstadt unterwegs, als er laut Polizei unvermittelt nach links in die Walter-Ulmke-Straße abbog. Der von hinten kommende Lkw musste deshalb ausweichen, fuhr dabei über die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Der Radfahrer als Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 1000 Euro.

Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Menden unter 02373-90990 zu melden.

