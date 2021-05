Menden: Räder-Diebstahl mit Baumscheiben scheitert

Menden. Sie haben nicht nur nichts erbeutet, sondern ließen auf der Flucht auch noch teures Werkzeug da: Schlechter Tag für Räder-Diebe in Menden.

Wenig glücklich verlief ein Diebstahlversuch an einem Mendener Autohaus, wo die unbekannten Täter am Wochenende sogar mit Baumscheiben anrückten, um teure Räder abzumontieren. Auch Wagenheber und Drehmomentschlüssel hatten die Unbekannten laut Polizeibericht mitgebracht. Woher die Polizei das weiß? Die Raddiebe sind bei ihrem Treiben offenbar massiv gestört worden: Sie ergriffen offenkundig so hektisch die Flucht, dass sie sowohl ihr mitgebrachtes Werkzeug hinterließen als auch die Baumscheiben, auf die sie einen Mercedes-Benz der C-Klasse bereits aufgebockt hatten.

Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei in Menden melden

Doch aus dem Abschrauben und Mitnehmen wurde dann nichts mehr. Statt also Beute zu machen, musste die Täter auch noch ihr Eigentum am Tatort hinterlassen, wie die Polizei Menden weiter mitteilt. Wer am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Mendener Rufnummer 90 99 0 auf der Polizeiwache an der Kolpingstraße zu melden.

Täglich wissen, was in Menden passiert: Hier kostenlos für den WP-Menden-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden