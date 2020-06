Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls, insbesondere einen Radfahrer, der kurz nach der Tat in Richtung Tunnel fuhr.

Am helllichten Tag Menden: Raubversuch mit Messer auf Fußweg Obere Promenade

Menden. Eine 57-Jährige ist auf einem Fußweg in Menden überfallen worden. Der Täter drohte mit einem Messer. Dann erhob die Frau ihren Regenschirm.

Eine 57-jährige Frau aus Menden ist am Montag, kurz vor 16 Uhr, auf dem Fußweg der Oberen Promenade überfallen worden. Der Täter drohte mit einem Messer. Als die Frau ihren Regenschirm erhob, flüchtete der Mann. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die 57-Jährige beging laut Polizei den Fußweg der Oberen Promenade (entlang der Bahnlinie) und passierte den Tunnel am Schattweg.

Vor den Bahnschranken saß ein Mann auf einer Bank und band sich die Schuhe zu. Als die Mendenerin weiter ging, stand diese Person plötzlich maskiert und mit einem Messer in der Hand neben ihr und forderte in akzentfreiem Deutsch die Herausgabe ihres Handys und Bargeld. Als die Frau ihren mitgeführten Regenschirm erhob, drehte sich der Täter um und flüchtete ohne Beute durch den Tunnel in Richtung Innenstadt.

Täter sprach akzentfrei Deutsch

Die Frau kann den Täter wie folgt beschreiben: 1,75 bis 1,85 Meter groß, schlank, helle Haut, sprach akzentfrei Deutsch. Er trug eine blaue Kapuzenjacke, eine blaue Hose und eine blaue Einwegmaske. Die Polizei in Menden (02373-9099-0 oder 9099-6129) sucht nun Zeugen des Vorfalls. In diesem Zusammenhang wird ein Radfahrer als Zeuge gesucht, der kurz nach der Tat in Richtung Tunnel fuhr.

