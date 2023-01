Menden: Ruhige Silvesternacht, Feuerwerk vom Winde verweht

Menden/Balve/Fröndenberg. Fröhliches Silvester ohne große Störungen in Menden und Fröndenberg – Balve mekdet dagegen einen tragischen Todesfall.

Die Silvesterfeiern und die Neujahrsnacht in Menden sind, anders als befürchtet, offenbar ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Zwar hatte die Feuerwehr eine Vielzahl kleinerer Einsätze abzuarbeiten – so wurden an mehreren Stellen im Stadtgebiet Wertstoffcontainer durch Böller entzündet, auch kam es zu mehreren Heckenbränden. Die Polizei meldet für Menden lediglich einige Einsätze, weil sie von Nachbarn in den frühen Morgenstunden wegen Ruhestörungen gerufen wurde.

Ordnungsamt Menden: Deutlich weniger Böller als befürchtet

Zufrieden mit dem Verlauf zeigte sich Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt: „Es ist in Menden zum Glück im Großen und Ganzen friedlich geblieben.“ Ihr Eindruck: Es sei deutlich weniger geböllert worden als erwartet. Und das, obwohl es nicht regnete und die Außentemperaturen für eine Neujahrsnacht extrem warm gewesen seien. Was dann an Raketen in den Himmel stieg, hatte mit dem starken Wind zu kämpfen – viele der Böller wurden buchstäblich vom Winde verweht. Mit den Ordnungsamtskräften war auch wieder Bürgermeister Roland Schröder unterwegs.

Fröhliche Feiern in Menden und Fröndenberg – Tragischer Tod in Balve

Die Neujahrsnacht 2023 in Menden: Bunter Raketen-Regen über der Heilig-Kreuz-Kirche. Foto: Joshua Kipper / Westfalenpost

Einen tragischen Fall gibt es unterdessen in Mendens Nachbarstadt Balve: Dort konnte bei einem Wohnhausbrand im Ortsteil Beckum die Bewohnerin (66) nur noch tot aufgefunden werden. Der Brand war um 0.20 Uhr gemeldet worden, also mitten im Feuerwerk zum Jahreswechsel. Ob das tödliche Feuer allerdings auf Silvesterböller zurückgeht oder ganz anders ist, muss die Kripo laut Polizeispecher Marcel Dilling erst noch feststellen.

Für Mendens Nachbarstadt Fröndenberg meldete Feuerwehrchef Jörg Sommer am frühen Morgen dagegen keine besonderen Vorkommnisse.

Nach Corona: Keine Verkaufs- oder Ansammlungsverbote – und keine Verbotszonen

Die Polizei des Märkischen Kreises hatte im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren diesmal im Vorfeld mit einem unruhigeren Jahreswechsel gerechnet. Die Einsatzstärken wurden daher für die Silvesternacht kreisweit hochgefahren, um das zu erwartende Einsatzaufkommen abarbeiten zu können. Denn anders als in den vergangenen beiden Jahren gab es vor diesem Jahreswechsel keine Verkaufs- oder Ansammlungsverbote. Auch auf Böllerverbotszonen wie in Dortmund wurde im gesamten Märkischen Kreis und somit auch in Menden und Balve verzichtet.

