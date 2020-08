Menden: Saison im Bürgerbad Leitmecke endet am 1. September

Menden. Die Leitmecke in Menden schließt in diesem Jahr bereits am 1. September. Der Grund: wenige Badegäste und schlechte Wetterprognosen.

Die Saison der Leitmecke in Menden endet in diesem Jahr bereits am Dienstag, 1. September. Um 18 Uhr schließt der Verein die Leitmecke-Pforten.

Üblicherweise läuft die Saison in der Leitmecke bis zum ersten September-Wochenende - mit Verlängerungs-Option bei entsprechenden Bedingungen. So hatte der Vorstand des Bürgerbades Leitmecke auch zunächst geplant, das Bad noch bis zum 6. September geöffnet zu halten.

Nur wenige Badegäste im Bürgerbad

Wie in jedem Jahr schauen die Verantwortlichen Ende August dann aber in zwei Richtungen: einmal in das Schwimmbecken und zum anderen in den Himmel (beziehungsweise in die Wetterprognosen der einschlägigen Apps). Und diese Blicke verheißen in diesem Jahr nicht viel Gutes. Obwohl die Wassertemperatur bei noch relativ angenehmen 23° liegt, tummeln sich dort nur sehr wenige Badegäste, berichtet Christian Scholz, Vorsitzender des Bürgerbad-Vereins.

Hinzu kommt, dass die Wetterprognosen für die kommende Woche auch keine Hitzewelle versprechen. Als logische Folge sind Geschäftsführer Uli Stolte und Vorsitzender Christian Scholz überein gekommen, die Leitmecke-Pforten für Badegäste nun doch schon am kommenden Dienstag ab 18 Uhr zu schließen.

Leitmecke: Zahlen sprechen gegen eine kleine Zugabe

Gerne hätten die Verantwortlichen den treuen Badegästen noch eine kleine Zugabe gegeben, die Zahlen sprechen jedoch ein andere Sprache. Unter den diesjährigen Corona-Bedingungen kamen insgesamt nur etwa 40 Prozent der üblichen Besucherzahlen zusammen. Während die Einnahmen bei etwa 50 Prozent der letzten Jahre liegen, konnten Kosteneinsparungen natürlich nicht realisiert werden. „Und jeder weitere Tag kostet mindestens weitere 800 bis 1000 Euro extra,“ so Scholz.

Der Vorstand bedankt sich einerseits bei den Badegästen, die in diesem Jahr auch viel Verständnis für die vielen Einschränkungen mitbringen mussten. Vor allem gilt der Dank wieder einmal den vielen ehrenamtlichen Helfern, die auch in der 14. Bürgerbad-Saison mit ihrem Einsatz für einen ordnungsgemäßen Betrieb gesorgt haben. Und für die nächste Saison hoffen alle darauf, dass dann endlich auch die „Kleine Leitmecke“ mit den erweiterten Angeboten zur Verfügung steht und somit auch eine kostengünstigere Saisonverlängerung möglich wird.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden.