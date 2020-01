Menden. Nach einem Unfall auf dem VHS-Parkplatz in Menden ist eine 39-Jährige auf den Kosten sitzengeblieben. Die Frau hatte ihr Auto nur kurz abgestellt.

Menden: Schaden bei Unfallflucht auf dem VHS-Parkplatz

Das stand so nicht im Kursprogramm: Auf dem Parkplatz der VHS in Menden wurde eine Autofahrerin Opfer einer Unfallflucht.

Die 39-jährige Mendenerin hatte laut Polizei ihren silbernen Peugeot 307 am Freitag (10. Januar) im Zeitraum von 17.26 bis 17.35 Uhr auf dem Schotterparkplatz an der Volkshochschule an der Unteren Promenade abgestellt. Als sie zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Pkw auf der links am Heck beschädigt worden war. Der Unfallverursacher ließ sie auf einem Schaden von 600 Euro sitzen.

