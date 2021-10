Menden: Scheibenwischer mit Hundeleine abgebrochen

Lendringsen. Ein Fahrradfahrer, der seinen Hund an der Leine führte, hat in Lendringsen einen Pkw beschädigt. Die Umstände des Unfalls sind ungewöhnlich.

Ungewöhnlicher Unfall am Amselweg in Menden. Der Verursacher, ein Radfahrer, machte sich aus dem Staub. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. +++ Menden: Fußgänger (41) wird bei Unfall schwer verletzt +++

Am Donnerstag, um 13.15 Uhr, führte ein Radfahrer seinen Hund, laut Polizei einen Schäferhund-Mischling, an der Leine. Auf dem Amselweg, in Höhe der Hausnummer 14, fuhr der Radfahrer links an einem geparkten roten Opel Corsa vorbei. Der Hund ging rechts auf dem Gehweg weiter. Die Leine verfing sich im Heckscheibenwischer des Pkw, der dadurch abbrach. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. +++ Einbruchssaison beginnt: Das rät die Polizei den Mendenern +++

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Menden unter 02373-90990 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden