Menden. Bei einer Schlägerei in einem Mendener Imbiss ging nicht nur ein Tisch zu Bruch. Die Polizei schrieb Anzeigen. Ein Mann war kaum zu stoppen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Menden: Schlägereien, Anzeigen und Platzverweise in der City

In der Mendener Innenstadt flogen in der Nacht zum Sonntag die Fäuste. Die Polizei schreib Anzeigen und sprach Platzverweise aus. Aber nicht alle Beteiligten hielten sich daran.

Die Polizei musste am Sonntag um 2.40 Uhr zu einer Schlägerei in einer Imbissstube an der Bahnhofstraße in Menden ausrücken. Als die Polizeistreifen eintrafen, hatten sich laut Polizei die Gemüter bereits wieder etwas beruhigt, aber der Streit ging verbal vor dem Imbiss weiter. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen drei 28-, 29- und 31-jährige Mendener. In dem Imbiss war ein Tisch zu Bruch gegangen.

Eine halbe Stunde später flogen in der Mendener Innenstadt wieder die Fäuste

Die Polizei sprach Platzverweise für die gesamte Innenstadt aus. Dem folgten offenbar nur zwei der Beteiligten. Denn eine halbe Stunde später flogen die Fäuste des 28-jährigen vor einer anderen Gastwirtschaft im Bereich Bahnhofstraße/Südwall. Mehrere Personen wurden verletzt. Ein Mann musste im Krankenhaus behandelt werden.

Diesmal mussten der 28-Jährige und ein weiterer 25-jähriger Tatverdächtiger, der bereits in den Streit zuvor verwickelt war, mitkommen zur Polizeiwache nach Iserlohn. Dort konnten sie ihren Rausch ausschlafen. Die Polizei schrieb erneut Anzeigen wegen Körperverletzung.