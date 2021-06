Menden: Schützen in Schwitten feiern mit Drive durchs Zelt

Die Schützenbruderschaft St. Sebastianus 1848 Schwitten will am Schützenfest-Wochenende trotz Corona-Pandemie für Schützenfest-Feeling sorgen.

Schwitten. Die Schützenbruderschaft Schwitten sorgt in diesem Jahr trotz Coronapandemie für Schützenfest-Feeling. Das ist für den 19./20. Juni geplant.

Die Schützenbruderschaft St. Sebastianus 1848 Schwitten in Menden kann aufgrund der Coronapandemie kein Schützenfest feiern. Damit das Schützenfest-Feeling doch ein wenig zu fühlen ist und die Wartezeit versüßt wird, bietet die Bruderschaft verschiedene Aktionen rund um das coronakonforme Schützenfest zuhause an.

Zum eigentlichen Schützenfestwochende am 19./20. Juni bittet die Bruderschaft, das Dorf mit den Vereins- oder Dorffahnen festlich zu schmücken. Am 19. Juni soll ein Schützenfest-Drive durchs Zelt stattfinden. Dann sind die Mitglieder der Bruderschaft eingeladen, sich eine Schützenfesttüte mit vielen Leckereien und Überraschungen abzuholen. Da das Kontingent begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum 12. Juni bei Verena Fromme gebeten. Die Kontaktmöglichkeiten befinden sich auf der Homepage , E-Mail: , oder auf den Social Media Kanälen des Vereins (Facebook: St Sebastianus 1848 Schwitten/Instagram: @st.sebastianus.schwitten). Auch ein Anrufbeantworter zur Anmeldung ist unter 02373/4923 eingerichtet.

Sonderaktion: Mitglieder schmücken ihre Autos schützenfestgemäß

Als kleine Sonderaktion können die Mitglieder ihr Auto schützenfestgemäß schmücken, natürlich nur, was im Rahmen der StVO erlaubt ist. Das kreativste Auto erhält einen kleinen Gewinn. Am Ende des Drive durchs Zelt wird ein Foto geschossen. Natürlich findet die Aktion nur mit den aktuell geltenden Coronabestimmungen statt. Für die Mitglieder ist die Aktion kostenlos.

Dennoch wird eine Spendendose aufgestellt, in der Spenden für den Verein Mendener in Not gesammelt werden.

Abordnung besucht Jubelkönige und -königinnen

Die Jubelkönige und -königinnen werden mit einer kleinen Abordnung und nach persönlicher Absprache mit einer Aufmerksamkeit besucht, um auch an ihr Jubelfest zu denken. Besonders wichtig ist der Bruderschaft, den Toten der Gemeinschaft zu denken. Daher findet ebenfalls in kleiner Abordnung am Samstag, 19. Juni, eine Kranzniederlegung am Ehrenmal statt.

Alle Aktionen können natürlich nur unter den aktuell geltenden Coronabestimmungen und Inzidenzstaffelungen durchgeführt werden. Kann eine Aktion nicht durchgeführt werden, informiert die Bruderschaft alle Beteiligten kurzfristig intern.

