Menden: Schützen starten durch – alle Schützenfeste 2022

Menden. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause planen alle Schützenvereine in Menden für 2022 ihre Schützenfeste. Und es gibt weitere Pläne.

Voller Optimismus blicken die Mendener Schützen in die Zukunft. Für den Ökumenischen Jahresabschlussgottesdienst der Mendener Schützen am 30. Dezember in der St.-Vincenz-Kirche laufen jetzt die Vorbereitungen an. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause planen alle Schützenvereine und Schützenbruderschaften in Menden für das Jahr 2022 ihre Schützenfeste. Das haben die Mitglieder bei der Versammlung des Trägervereins zur Förderung des Schützenwesens in Menden beschlossen.

Vereine sollen wieder ihren wichtigen sozialen Beitrag leisten

Unter Leitung ihres Vorsitzenden Karl Jansen (SV Holzen-Bösperde-Landwehr) versammelten sich die Vertreter der 13 Mitgliedsvereine in der Schützenhalle am Stucken. Zum neuen Kassenprüfer wurde Stefan Lorke (SV Holzen-Bösperde-Landwehr) gewählt.

Bürgermeister Dr. Roland Schröder forderte die Schützen in seinem Grußwort auf, nach den beiden Corona-Jahren das Vereinsleben wieder neu zu starten, die Tradition und Solidarität fortzuführen, aber auch mit kreativen Neuerungen ihren wichtigen Beitrag zum „sozialen Kitt" in der Gesellschaft zu sorgen. Gemeinsam mit den Schützen will Schröder im nächsten Jahr die Möglichkeiten zur Schaffung eines Mendener Schützenmuseums prüfen. Der Trägerverein bemüht sich seit Jahren darum und will die über 400-jährige Geschichte der Schützen in Menden präsentieren.

Ökumenischer Schützengottesdienst in Menden zum Jahresabschluss

Der ökumenische Schützengottesdienst zum Jahresabschluss wird unter den gültigen Corona-Regelungen stattfinden. Erstmalig wird der neue evangelische Pfarrer Thomas von Pavel gemeinsam mit Pfarrer Jürgen Senkbeil und BHDS-Bezirkspräses Jörg Cordes den Gottesdienst leiten. Die musikalische Gestaltung wird neben dem „Fanfaren-Corps Kolping Lendringsen“ der „Hüingser Revival Chor“ übernehmen. Der anschließende Empfang im Pfarrzentrum St. Vincenz entfällt.

Bei den Schützenfesten stehen im nächsten Jahr zwei herausragende Feste an: Das Bezirksschützenfest (BHDS-Bezirk Menden) im Juni in Schwitten und das Kreisschützenbund (KSB Iserlohn) im September in Halingen.

Alle Termine für die kommende Schützenfestsaison 2022

Die Mendener Schützen planen schon jetzt die kommende Schützenfestsaison 2022. Die Termine aller Mendener Schützenfeste veröffentlicht der Trägerverein zur Förderung des Schützenwesens in Menden. Unter der Führung des Vorsitzenden Karl Jansen sind dort alle 13 Mendener Schützenvereine und Schützenbruderschaften zusammengeschlossen.

Schützenbruderschaft St. Hedwig Böingsen e.V., 20. bis 21. Mai

Bürgerschützenverein Halingen e.V., 21. bis 23. Mai

Schützenverein 1959 e.V. Menden – Platte Heide, 10. bis 12. Juni

Schützenbruderschaft St. Sebastianus 1848 Schwitten e.V., 18. bis 19. Juni

19. Juni 2022: BHDS-Bezirksschützenfest

Mendener Bürger-Schützen-Verein von 1604 e.V., 24. bis 26. Juni

Bürger- und Schützenverein Hüingsen e.V., 25. bis 27. Juni

Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr 1857 e.V., Samstag, 2. bis 4. Juli

Schützenbruderschaft St. Michael Oesbern 1904 e.V., 2. bis 4. Juli

Bürger-Schützenverein Lendringsen 1857 e.V., Samstag, 9. Juli

Biwak Schützenbruderschaft St. Hubertus Menden-Nord 1949 e.V., 16. bis 18. Juli

Bürgerschützenbund Menden e.V. 1904, 6. bis 7. August

Schützenbruderschaft St. Hubertus Lürbke e.V., 13. bis 15. August

Schützenbruderschaft St. Sebastian 1888 Brockhausen e.V., 20. bis 22. August

Bezirksverband Menden im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften Köln e.V.: Bezirksschützenfest im Rahmen des Schützenfestes der Schützenbruderschaft St. Sebastianus 1848 Schwitten e.V., Sonntag, 19. Juni

Kreisschützenbund Iserlohn e.V. im Sauerländer Schützenbund e.V. 27. Kreisschützenfest beim Bürgerschützenverein Halingen e.V., Samstag, 10. und 11. September

