Menden: Schwerhörige bekommt Rauchmelder-Alarm nicht mit

Menden Obwohl mehrere Rauchmelder fiepen, schläft eine ältere Dame aus Menden im Rauch ihres verbrannten Essens weiter. Sie wird gerettet.

Am frühen Sonntagmorgen wird an der Taunusstraße in Menden-Platte Heide eine ältere Dame beim Brand ihres Essens auf dem Herd verletzt. Zwei weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus werden evakuiert.

Im Rauch geschlafen: Seniorin hatte Hörgeräte herausgenommen

Der Alarm für die Einsatzkräfte der Feuerwehr kommt um 5 Uhr Früh, als mehrere Rauchmelder wegen des Küchenbrandes im ersten Obergeschoss anschlagen. Mit 30 Einsatzkräften treffen die Löschzüge Wache und Mitte an der Taunusstraße ein. Später stellt sich heraus, dass eine ältere Bewohnerin in ihrer Wohnung beim Kochen eingeschlafen ist. Zwar haben die Rauchmelder angeschlagen, doch die Frau hatte ihre Hörgeräte herausgenommen und den Alarm nicht wahrgenommen. Ein Angriffstrupp der Feuerwehr öffnet jetzt gewaltsam die Tür der betroffenen Wohnung und setzt zur Eindämmung des Qualms einen Rauchvorhang.

Mehr zum Thema

Zum Glück keine schwerwiegenden Verletzungen - Wohnungen evakuiert

Die nunmehr hellwache Bewohnerin wird vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, weil sie giftigen Rauch eingeatmet haben dürfte. Doch zum Glück stellen sich keine schwerwiegenden Verletzungen heraus. Als Vorsichtsmaßnahme werden zwei weitere Wohnungen im ersten Obergeschoss vorübergehend geräumt. Die Bewohner dieser Wohnungen können aber nach Abschluss der Lüftungs- und Sicherheitsmaßnahmen rasch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz kann durch das schnelle und effektive Eingreifen der Feuerwehr zügig beendet werden. Es gibt keine weiteren Verletzten, der Sachschaden bleibt auf die betroffene Wohnung beschränkt. Der Sicherheitstrupp der Freiwilligen Feuerwehr kann nach Abschluss aller Maßnahmen abspannen.

Für Menschen mit Hörgeräten: Rauchmelder mit tiefen Tönen

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung von Rauchwarnmeldern hin, die in diesem Fall frühzeitig auf die Gefahr aufmerksam gemacht und somit Schlimmeres verhindert haben. Für Menschen mit Hörgeräten gibt es hierzu sogenannte Tieftöner, die im Falle eines Brandes durch ein dumpfes Brummen auf sich aufmerksam machen. Das soll die Bürgerinnen und Bürger daran erinnern, regelmäßig die Funktionsfähigkeit ihrer Rauchmelder zu überprüfen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden