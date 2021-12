Menden: Scooter-Fahrer bei Aufprall auf Pkw schwer verletzt

Menden. E-Scooter-Fahrer am Hassenbruch über den Haufen gefahren und abgehauen: Die Polizei fragt: Wer hat den Schwerverletzten einfach liegenlassen?

Einen schwer verletzten E-Scooter-Fahrer hat ein unbekannter Autofahrer in Menden nach dem Aufprall einfach auf auf der Straße liegen lassen: Der Pkw-Fahrer beging Unfallflucht.

Plötzlich zieht der Wagen aus der Einmündung heraus

Der Unfall geschah laut dem Polizeibericht am frühen Montagmorgen noch in der Dunkelheit: Der 35-jährige Scooter-Fahrer ist um 5.50 Uhr auf dem Rad-/Gehweg entlang der Iserlohner Straße (B7) in Richtung Menden unterwegs. Aus der Einmündung in den Hassenbruch zieht plötzlich der Wagen heraus, nimmt dem Zweiradfahrer die Vorfahrt. Es kommt zum wuchtigen Aufprall auf das Auto. Doch der unbekannte Fahrer oder die Fahrerin hält nicht etwa an, um die Unfallstelle abzusichern, sich um den Verletzten zu kümmern und Polizei und Rettungswagen zu rufen. Das Auto beschleunigt stattdessen stark und verschwindet in der Dunkelheit.

Der 35-Jährige wird später schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht. Die Ermittler bitten dringend um Hinweise möglicher Zeugen unter der Mendener Rufnummer 02373/9099-0!.

Die Polizei appelliert zudem nochmals an E-Scooter-Fahrer, sich auffällig anzuziehen. Die Nutzer der motorisierten Roller können sich bei Dunkelheit und Regen nicht darauf verlassen, dass andere Verkehrsteilnehmer die kleinen Lichter sehen. Am besten sind Reflektoren an der Kleidung und ein Helm.

