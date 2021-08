Menden: Sechsjährige muss nach Sturz in Spezialklinik

Lendringsen. Schlimmer Sturz eines kleinen Mädchens in Hüingsen: Das sechsjährige Kind verunglückt beim Fahren mit seinem Tretroller schwer.

Schlimmer Sturz eines sechsjährigen Mädchens aus Menden: Das Kind ist am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr beim Fahren auf seinem Tretroller auf der Straße Zum Kortenrott in Hüingsen gestürzt – und dabei laut dem Polizeibericht so unglücklich aufgeschlagen, das es mit schweren Kopfverletzungen in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Der Unfall geschah unmittelbar vor ihrem Elternhaus. Über den aktuellen Gesundheitszustand des kleinen Mädchens ist noch nichts bekannt.

16-Jähriger stürzt im Kress-Kreisel

Bereits am Samstagmorgen hatte es auf der Mendener Straße in Lendringsen den Sturz eines 16-jährigen Motorrollerfahrers im Kress-Kreisel gegeben. Der Jugendliche hatte um 9.45 Uhr aus dem Kreisverkehr auf die Lendringser Hauptstraße abbiegen wollen, als er auf nasser Fahrbahn ins Rutschen kam. Beim Aufkommen zog sich der 16-Jährige laut Polizei leichte Verletzungen zu.

