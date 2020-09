Ein Schild mit der Aufschrift Absolutes Besuchsverbot hängt vor einem Seniorenheim des in Oberhausen. Die Senioren-Union Menden fordert Corona-Schnelltests, um erneute Besuchsverbote zu verhindern.

Corona Menden: Senioren-Union fordert Corona-Schnelltests in Heimen

Menden. Die Senioren-Union Menden hält angesichts steigender Corona-Neuinfektionen ein erneutes Besuchsverbot in Seniorenheimen für nicht zumutbar.

Die Senioren-Union Menden fordert angesichts der steigenden Zahl an Neuinfektionen Corona-Schnelltests in Senioren- und Pflegeheimen. Ein erneutes Besuchsverbot sei für ältere Heimbewohner „nicht zumutbar“. Die Vereinigung warnt vor den besonderen Gefahren für die Risikogruppe der Älteren.

„Uns beunruhigen die steigenden Fallzahlen bei jungen Menschen“, erklärte der Vorstand der Mendener Senioren-Union. „Sehr viele so infizierte junge Leute haben auch Kontakte zu uns Älteren, die dann gegebenenfalls im Krankenhaus behandelt werden müssen. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) warnt, dass bei einer vermehrten Infektion älterer Menschen mit einem Wiederanstieg von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen gerechnet werden müsse.“

Senioren-Union fordert zuverlässige Antigen-Schnelltests

Um bei einem weiteren Ansteigen der Fallzahlen erneute Einschränkungen in Alten- und Pflegeheimen zu verhindern, fordert die Senioren-Union in den Zugangsbereichen der Einrichtungen zuverlässige Antigen-Schnelltests. „Bei diesen Tests gibt es das Resultat nach wenigen Minuten. Bei den aufwändigeren PCR-Labortests dauert es dagegen einige Tage, bis ein Ergebnis vorliegt.“ Zwar seien die Schnelltests nicht so sicher wie die PCR-Tests, im Zweifelsfall könne aber ein Anschlusstest Klarheit schaffen.

Die CDU-Senioren bezeichnen es ferner als „nicht zumutbar“ für ältere Heimbewohner, falls bei einem erneuten Hochschnellen der Infektionszahlen die Türen der Seniorenheime für Besucher wieder verschlossen blieben. „Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, dass die Älteren in den Pflegeheimen ihre Angehörigen weiter sehen und treffen können.“

