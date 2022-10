Menden: Seniorin (83) wird Geldbörse aus Rollator gestohlen

Menden. Eine Seniorin ist in der Mendener Innenstadt beim Einkaufen bestohlen worden. Sie hatte ihre Geldbörse in die Tasche ihres Rollators gesteckt.

Eine 83-jährige Seniorin aus Menden wurde am Dienstag beim Einkaufen in einem Geschäft an der Hochstraße bestohlen.

Nachdem sich die Frau gegen 12.30 Uhr Bilderrahmen angeschaut hatte, bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihres Rollators offen stand und ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. Darin befanden sich neben Bargeld diverse Kundenkarten.

Die Frau machte sich postwendend auf den Weg zur Polizei in Menden, um Anzeige zu erstatten. Sie hatte während des Aufenthalts in dem Laden keine verdächtigen Personen bemerkt.

