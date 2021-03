Die Polizei ist auch in Menden - hier ein Symbolbild - regelmäßig bei Tempokontrollen im Einsatz.

Radarkontrollen Menden: So oft blitzte die Polizei in den vergangenen Tagen

Menden. 225-mal wurde ein Verwarngeld fällig, sechsmal eine Anzeige. Wo die Polizei in den vergangenen Tagen in Menden mit dem Blitzer unterwegs war.

In den vergangenen Tagen hat die Polizei an mehreren Straßen in Menden geblitzt. Bilanz der Tempokontrollen: Von rund 3000 kontrollierten Fahrzeugen waren 231 zu schnell unterwegs. Sechsmal wurde eine Anzeige fällig, 225-mal ein Verwarngeld.

Schwitter Weg

Am Schwitter Weg blitzte die Polizei (11. März) ab 7 Uhr etwas zweieinhalb Stunden lang. 431 Fahrzeuge passierten die Kontrollstelle, 41-mal wurde ein Verwarngeld fällig. Höchster Messwert: 50 km/h, erlaubt sind dort 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Bei einer Folgeaktion (15. März) später, Kontrollzeit 15 bis 17.50 Uhr, blitzte es bei 515 kontrollierten Fahrzeugen 84-mal, dreimal wurde eine Anzeige fällig. Höchster Messwert: 59 km/h, also fast doppelt so schnell als erlaubt.

Auf der Haar

Zwischen 15 und 17.50 Uhr (11. März) kontrollierte die Polizei 276 Fahrzeuge an der Straße Auf der Haar. 23 waren zu schnell unterwegs, in diesen Fällen muss ein Verwarngeld gezahlt werden. Höchster Messwert 50 km/h, erlaubt sind dort 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

Unnaer Landstraße

Bei 689 Fahrzeugen, die an der Unnaer Straße zwischen 18 und 20.16 Uhr (11. März) die Kontrollstelle der Polizei passierten, blitzte es 26-mal. Zweimal wurde eine Anzeige fällig, 24-mal blieb es bei einem Verwarngeld. Höchster Messwert: 78 km/h bei erlaubten 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft

Provinzialstraße

An der Provinzialstraße blitzte es zwischen 8.25 und 11.10 Uhr (13. März) 41-mal – bei 1000 Fahrzeugen, die kontrolliert wurden. Höchster Messwert: 73 km/h, erlaubt sind dort 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

Bieberkamp

Zwischen 18.10 und 20.45 Uhr (15. März) passierten 103 Fahrzeuge die Kontrollstelle der Polizei am Bieberkamp. 15-mal gab’s ein Verwarngeld, einmal eine Anzeige. Höchster Messwert: 97 km/h, erlaubt sind dort 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft.

