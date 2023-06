Laserpraxis Menden: So werden Haare per Laser dauerhaft entfernt

Menden. Täglich rasieren – davon war Christina Ioannou Baptista so genervt, dass sie eine Alternative suchte. Per Laser wurde sie die störenden Haare los

Irgendwann reichte es Christina Ioannou Baptista. Immer wieder entzündete sich nach dem Rasieren oder Epilieren die Haut der 36-jährigen Mendenerin. Schließlich ließ sie in der Mendener „1A Laserpraxis Anna Kourou“ die ungewünschten Haare dauerhaft entfernen. Wie funktioniert das?

Körpergefühl Während früher nur circa zehn Prozent ihrer Laser-Kunden Männer waren, hat sich das heutzutage gewandelt, sagt Anna Kourou. „Nacken, Rücken, Achseln und Brustbehaarung sind die häufigsten Behandlungen.“ Woran das liegt? „Die Männer haben mittlerweile ein neues Körpergefühl entwickelt und den Wunsch nach Haarfreiheit.“

Rasieren als Grundpflege

Das tägliche Rasieren der Haare gehörte für Christina Ioannou Baptista zum Alltag: „Das war für mich wie Zähneputzen, das gehörte einfach zur Grundpflege dazu“, blickt die zweifache Mutter zurück. Vor allem Haare unter den Achseln, im Intimbereich, an den Beinen und über der Oberlippe störten die 36-jährige Mendenerin. „Jetzt war ich gerade zwei Wochen im Urlaub und musste kein einziges Mal rasieren.“ Für sie sei das „eine enorme Erleichterung, das hat vorher immer so viel Zeit in Anspruch genommen“.

Zwei Alexandrit-Laser

Anna Kourou betreibt in Menden die "1A Laserpraxis Kourou" für dauerhafte Haarentfernung. Foto: Anna Kourou

Wer sich für eine Haarentfernung per Laser entscheidet, hat verschiedene Alternativen. Anna Kourou betreibt in ihrer Praxis zwei so genannte Alexandrit-Laser – medizinische Hochleistungslaser, die CE-zertifiziert und TÜV-geprüft seien –, von deren Qualität sie seit vielen Jahren überzeugt ist. Sie habe eine sechsstellige Summe für die Lasergeräte investiert.

Wer Haare dauerhaft weglasern lassen möchte, muss mehrere Behandlungstermine einplanen. Wie viele das sind, hänge von der Haarmenge und -dichte ab, erläutert Anna Kourou. Wer beispielsweise Achselhaare entfernen lassen möchte, bezahlt 100 bis 200 Euro pro Sitzung. Die Preisspanne hat darüber hinaus mit der Größe der zu bearbeitenden Fläche zu tun, erklärt Anna Kourou schmunzelnd: „Bei einer kleinen, zierlichen Frau ist die Achselfläche natürlich kleiner als bei einem Zwei-Meter-Mann.“

Zunächst Probebehandlungstermin

Es sei individuell unterschiedlich, wie viele Laserschüsse benötigt werden. „Dazu dient der erste Probebehandlungstermin, um eine seriöse Beurteilung vorzunehmen“, erklärt Anna Kourou.

Nach vier Wochen frühestens der nächste Termin

Die Achsel von Kundin Christina Ioannou Baptista vor der Behandlung. Foto: Anna Kourou

Nach frühestens vier Wochen findet der nächste Laser-Termin statt. Nach etwa acht Terminen ist die Behandlung dann abgeschlossen. Das aber, das betont Anna Kourou, sei nur ein grober Richtwert. Es gebe auch Kundinnen und Kunden, bei denen sechs Termine ausreichen, andere hingegen benötigen mehr Termine.

Nach der Laser-Behandlung seien die unerwünschten Haare „sofort weg“, erklärt Anna Kourou. Mit 70 bis 80 Grad Celsius werden die Haare bis in die Wurzel vernichtet. Je nach Wachstumszyklus der Haare dauere es dann vier bis 14 Tage, bis einige wieder nachwachsen und dann ausfallen. Andere hingegen fallen – noch – nicht aus, denn erwischt werden immer nur die Haare, die gerade in der Wachstumsphase sind.

Von Sitzung zu Sitzung weniger Haare

Von Sitzung zu Sitzung werden es so weniger Haare, sagt Anna Kourou: „Meist sieht man den Unterschied ab der dritten Behandlung.“ Durch den Laser wird die Haarwurzel dauerhaft zerstört, erläutert Anna Kourou. Je nach hormonellen Veränderungen – etwa durch eine Schwangerschaft oder durch die Wechseljahre – können zwar später noch mal Haare nachwachsen, „aber das sind dann einzelne neue, die alten Haare kommen nicht mehr wieder“, sagt Anna Kourou. „Die meisten Kunden haben für viele Jahre Ruhe.“

Christina Ioannou Baptista berichtet von einem positiven Nebeneffekt: „Ich schwitze nicht mehr unter den Achseln.“ Das, so erklärt Anna Kourou, hätten ihr schon öfters Kunden erzählt: „Mit dem Laser trifft man nicht nur die Haarwurzeln, sondern auch die Schweißdrüsen.“

Hier die Achsel von Kundin Christina Ioannou Baptista nach Abschluss der Behandlungen. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Der Weg zu haarfreien Zonen hat bei Christina Ioannou Baptista mehrere Jahre gedauert. Das lag aber daran, dass sie in der Zwischenzeit zwei Kinder auf die Welt gebracht hat: „Da habe ich mit den Behandlungen pausiert.“ In der Regel sei von etwa einem Jahr Behandlungsdauer auszugehen, wobei es hier aber auch individuelle Unterschiede gebe, erläutert Anna Kourou.

Manche haben regelrechten Leidensdruck

Viele der Kundinnen und Kunden, die zu Anna Kourou kommen, wollen sich einfach keine Gedanken mehr um das Thema lästige Haare machen. Andere haben einen regelrechten Leidensdruck, weil zu viele Haare an unerwünschten Stellen sprießen. Darüber hinaus gibt es auch etliche, bei denen medizinische Gründe im Vordergrund stehen und Kunden, die sich unter anderem „von der sogenannten ,Erdbeerhaut’ an den Unterschenkeln verabschieden möchten“, erläutert Anna Kourou. Als „Erdbeerhaut“ werden die kleinen roten und dunkeln Pünktchen, die nach der Rasur auf der Haut entstehen können, bezeichnet.

Während sich bei Christina Ioannou Baptista die Haut „nur“ entzündete, gebe es auch immer wieder Kundinnen, bei denen die Haare einwachsen, was zu schmerzhaften Abszessen führen kann. „Das war auch für mich selbst vor mehr als 20 Jahren der Grund, die Laserbehandlung – damals noch als Kundin – auszuprobieren“, blickt Anna Kourou zurück.

Seit 2015 selbstständig

Die gelernte Medizinisch-technische Assistentin (MTA), die viele Jahre im Labor in einer Klinik in Wiesbaden angestellt war, arbeitete seit 2003 als Geschäftsführerin der Laserpraxis, die damals noch in Wiesbaden ihren Sitz hatte. 2015 übernahm sie die Praxis samt Geräten schließlich und machte sich damit selbstständig.

Nicht alle Hauttypen geeignet

Nachdem die einstige Schülerin des Walburgisgymnasiums 2018 aus privaten Gründen in ihre Heimatstadt Menden zurückzog, pendelte sie zunächst einige Zeit zwischen den damals noch zwei Standorten in Menden und Wiesbaden. Seit Anfang 2020 schließlich betreibt sie nur noch den Standort in Menden und ließ deshalb das zweite Lasergerät von Wiesbaden in die Mendener Praxis bringen.

Die Oberlippe von Kundin Christina Ioannou Baptista vor der Behandlung. Foto: Anna Kourou

Hier die Mundpartie von Kundin Christina Ioannou Baptista direkt nach der Laserbehandlung. Foto: Anna Kourou

Nicht alle Haar- und Hauttypen sind für eine Haarentfernung per Laser geeignet, betont Anna Kourou. Die Anwendung funktioniere beispielsweise nicht bei Menschen mit hellen Haaren oder bei Menschen mit einem dunklen Teint. Außerdem seien Medikamente wie Antibiotika und Johanniskraut Kontraindikationen während einer Laser-Behandlung.

