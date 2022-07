Menden: SPD beantragt Konzept für Baumpatenschaften

So wie auf diesem Foto sollen auch in Menden Bürgerinnen und Bürger zukünftig Baumpatenschaften übernehmen. Der SPD-Ortsverein beantragt ein Konzept, das die Stadtverwaltung erstellen soll.

Menden. Straßenbäume leiden immer stärker unter Trockenheit. Der SPD-Ortsverein Menden will mit einem Konzept Baumpatenschaften auf den Weg bringen.

Der SPD-Ortsverein Menden will die Situation der Straßenbäume bei Trockenheit verbessern. Ratsherr Ingo Günnewicht beantragt deshalb ein Konzept für bürgerschaftliche Betreuung von Stadtbäumen – also Baumpatenschaften, entwickelt durch die Stadtverwaltung, um das Potenzial bürgerschaftlichen Engagements in den kommenden Jahren besser zu nutzen und das Miteinander von Stadt und Bürgerschaft bei der Betreuung der Stadtbäume zu verbessern.

„Die Bewässerung von Straßenbäumen in den heißen Sommermonaten ist ein wichtiges städtisches Thema, welches über die Jahre stark an Bedeutung gewonnen hat“, heißt es im SPD-Antrag. Trotz Einsatzes des MBB gelinge es offensichtlich nicht, die Bäume ausreichend zu bewässern, „denn alljährlich werden über die örtliche Presse und öffentliche Medien die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Menden dazu aufgerufen, beim Bewässern zu unterstützen“, stellt Ingo Günnewicht, Schriftführer des Ortsvereins, dazu fest. Zweifelsohne folgten viele Mendenerinnen und Mendener solchen Aufrufen. „Wie zielgerichtet diese Gieß-Aktionen sind, lässt sich nur erahnen. Ein gewisses Ungleichgewicht darf hierbei schon unterstellt werden“, gibt Ingo Günnewicht zu bedenken.

Andere Städte bieten Beispiele für erfolgreiche Baumpatenschaften

Um in den kommenden Jahren das Potenzial bürgerschaftlichen Engagements besser zu nutzen, bitten der SPD-Ortsverein die Stadtverwaltung daher, ein Konzept zu entwickeln, wie ein Miteinander von Stadt und Bürgerschaft bei der Betreuung von Stadtbäumen verbessert werden kann. In vielen anderen Kommunen gebe es schon erfolgreiche Beispiele für Baumpatenschaften. Die Baumpatin oder der Baumpate geht dann eine Patenvereinbarung ein und kümmert sich um einen Baum oder mehrere Bäume.

Auch die verstärkte Nutzung von wiederverwendbaren Bewässerungssäcken sollte geprüft werden. Ingo Günnewicht: „Die Stadtverwaltung beziehungsweise der MBB kümmert sich dann um die übrig gebliebenen Bäume, für die keine Patenschaft vereinbart wurde."

