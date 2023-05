Menden: Sperrmüllabfuhr für Unwetterbetroffene am Samstag

Nach dem Hochwasser im Juli 2021 hat Lobbe eine Sonder-Sperrmüllabfuhr für Betroffene angeboten. Nach dem Starkregen vom Montag wird Lobbe erneut am Samstag in Lendringsen und Hüingsen unterwegs sein.

Lendringsen/Hüingsen. Die Firma Lobbe bietet nach dem Starkregen in Menden eine Sonder-Sperrmüllabfuhr in den betroffenen Ortsteilen an. Darauf sollte geachtet werden.

Für alle Bürgerinnen und Bürger in Menden, die aufgrund des Unwetters am Montag Sperrmüll und Hausrat zu entsorgen haben, wird die Firma Lobbe am Samstag, 27. Mai, in den entsprechenden Ortsteilen Lendringsen und Hüingsen unterwegs sein.

Der Sperr- und Restmüll muss bis 7 Uhr morgens am Straßenrand bereitgestellt sein. Ausnahmsweise werden auch Säcke und Kartons mit Abfällen mitgenommen, insofern es sich nicht um schadstoffhaltige Abfälle handelt. Abbruchmaterial, Treibgut und Gebäudebestandteile werden nicht mitgenommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. +++ Lesen Sie auch: Nach Unwetter: Aufräumen und Schadensbilanz in Menden +++

Elektrogeräte getrennt von anderen Abfällen bereitstellen

Gegenstände, die nur zum Trocknen draußen stehen, sollten so stehen, dass sie nicht versehentlich von den Müllwerkern mit eingesammelt werden. Elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen und Wäschetrockner werden ebenfalls abgeholt, müssen aber getrennt von den anderen Abfällen bereitgestellt werden, da diese von anderen Fahrzeugen mitgenommen werden. +++ Auch lesenswert: Nach Hochwasser: Die Wut des Mendener Bürgermeisters +++

Sperrmüll, Hausrat und Elektrogeräte können ebenfalls am Bringhof Menden entsorgt werden. Der Bringhof hat zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

