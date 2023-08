Menden: Sperrungen wegen Bauarbeiten rund um die Horlecke

Die Bauarbeiten an der Horlecke in Menden sollen am Montag, 14. August, beginnen.

Menden. An der Straße Horlecke in Menden beginnen am Montag umfangreiche Bauarbeiten. Gleich zu Beginn sorgt eine Sperrung für eine größere Umleitung.

An der Straße Horlecke in Menden beginnen am Montag, 14. August, umfangreiche Bauarbeiten. Auf einer Länge von circa 400 Metern werden dort die Kanalisation, die Straßenbeleuchtung, die Versorgungsleitungen der Stadtwerke und zum Schluss der gesamte Straßenaufbau erneuert. Außerdem wird in dem Bereich zwischen Iserlohner Landstraße und der Brücke über die Oese der Gehweg erneuert und barrierefrei ausgebaut.

Zu Beginn der Bauarbeiten muss auch die Iserlohner Landstraße im Bereich der Einmündung zur Horlecke halbseitig gesperrt werden. Dort wird ein Kanalschacht gebaut. Die Arbeiten dauern circa vier Wochen. Der Verkehr in Richtung Hemer wird großräumig über die Westtangente bzw. Balver Straße/Dieselweg/Bessemer Wegumgeleitet. Die Umleitung wird ausgeschildert.

Arbeiten in der Horlecke in Menden erfolgen in fünf einzelnen Abschnitten

Im Anschluss beginnen die Arbeiten in der Horlecke in fünf einzelnen Abschnitten, die jeweils vollgesperrt werden müssen. In jedem einzelnen Bauabschnitt werden Kanal, Straße, Gehweg und Versorgungsleitungen erneuert. Lediglich das Asphaltieren der Fahrbahn erfolgt auf der gesamten Länge des Baufeldes ganz zum Schluss. Während der Bauarbeiten ist eine Zufahrt zu den betroffenen Grundstücken nur bis zum unmittelbaren Baufeld möglich. Zu Fuß sind alle Grundstücke jederzeit erreichbar. Das gilt auch für Rettungswagen und Feuerwehr, die alle Grundstücke jederzeit anfahren können. Generell gilt während der Bauarbeiten „Anlieger frei bis Baustelle“.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich ein Jahr dauern und frühestens Ende Juli 2024 fertig werden.

