Menden: Spielplatz am Papenbusch nach Eröffnung verwüstet

Papenbusch. Unmittelbar nach der großen Wiedereröffnung haben Unbekannte den Spielplatz Am Papenbusch in Menden verwüstet. Es ist nicht das erste Mal.

Unmittelbar nach der großen Wiedereröffnung haben Vandalen erneut den Spielplatz Am Papenbusch in Menden verwüstet. Dieses Mal wurden zahlreiche neu gepflanzte Büsche aus den Beeten gerissen und über den Spielplatz geworfen. Das ist am Montagmorgen bei einer Kontrolle durch Mitarbeiter des Mendener Baubetriebes MBB aufgefallen. Die Stadtverwaltung wird nun erneut Anzeige erstatten. Zudem wurde ein Gartenlandschaftsbauunternehmen damit beauftragt, die zerstörten Bereiche so gut wie möglich wiederherzustellen.

Spielplatz „Am Papenbusch“ steht unter dem Motto „Unterwasserwelten“

Der Spielplatz „Am Papenbusch“ wurde komplett neugestaltet. Zum Thema Unterwasserwelten wurden zahlreiche neue Spielgeräte angeschafft. Auch für ältere Kinder und Jugendliche bietet der Platz eigene Bereiche. Bereits vor der Eröffnung am Freitag, 12. Mai, wurden die neuen Spielgeräte mutwillig beschädigt und beschmiert.

