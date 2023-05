Menden: Spielplatz „Am Papenbusch“ wird wiedereröffnet

Der neu gestaltete Spielplatz am Papenbusch wird am Freitag, 12. Mai, wiedereröffnet.

Menden. Der Spielplatz Am Papenbusch in Menden ist neu gestaltet worden und wird nach einem Jahr wiedereröffnet. Was ist für den 12. Mai geplant ist.

„Unterwasserwelt“ ist das neue Motto des Kinderspielplatzes Am Papenbusch in Menden. Dieses Thema haben die Kinder und Jugendlichen des Quartiers selbst ausgesucht. So gibt es jetzt auf dem neu gestalteten Spielplatz unter anderem ein großes Piratenschiff aus Holz.

Nach einem Jahr Bauzeit findet die Wiedereröffnung des Platzes am Freitag, 12. Mai, statt. Von 15 bis 17 Uhr sind alle Kinder und Jugendlichen (aber auch die Eltern) herzlich eingeladen und können die neuen Spielgeräte nach Herzenslust ausprobieren. +++ Auch lesenswert: Papenbusch: Jugendtreff schließt – dafür kommt ein Shuttle +++

Unterwasser-Olympiade, Hüpfburg und Eis zur Eröffnung

Das Team Kinder- und Jugendförderung organisiert gemeinsam mit der Quartiersmanagerin eine Unterwasser-Olympiade für die Besucherinnen und Besucher. Außerdem gibt es eine Hüpfburg und Eis. Der Spielplatz „Am Papenbusch“ liegt an der Straße An der Beile 5.

