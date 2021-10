Menden: St. Martin reitet wieder durch die Innenstadt

Nach Corona-Zwangspause im letzten Jahr: Am Sonntag, 7. November, soll der Martinszug des MBSV, der Josefschule Menden und der St.-Vincenz-Gemeinde in der Innenstadt wieder stattfinden.

Menden. Nach der Corona-Zwangspause im letzten Jahr: Am Sonntag, 7. November, soll der große Martinszug wieder durch die Mendener Innenstadt ziehen.

Die Verantwortlichen und Mitwirkenden für die diesjährige Planung und Durchführung des St. Martinszuges durch die Mendener Innenstadt haben sich vor kurzem getroffen und können nach aktuellem Stand die gute Botschaft verbreiten: „Der Martinsumzug im Jahr 2021 soll wieder stattfinden“, freut sich Tobias Franke, Oberst des Mendener Bürgerschützenvereins (MBSV) von 1604. Dies, nachdem der Zug im letzten Jahr wegen der Corona-Schutzverordnung ausfallen musste.

Alle Beteiligten einig: Neuer Landeserlass gibt die Durchführung her

Alle Beteiligten, darunter der MBSV, das Kulturbüro der Stadt Menden, die St.-Vincenz-Gemeinde, das Blasorchester Menden und die Verantwortlichen der Josefschule Menden, waren sich im Gespräch einig, den Martinszug in diesem Jahr nach aktuellem Corona-Landeserlass wieder durchzuführen. Der Landeserlass gibt für den geplanten Martinszug keinerlei Einschränkungen vor. Dennoch möchten wir an alle Teilnehmer appellieren, während des Martinzuges und der Mantelteilung vor den Kirchtreppen der St. Vincenz Kirche Abstand zu halten und empfehlen bei zu geringem Abstand das Tragen einer geeigneten Schutzmaske. „Es handelt sich um eine Veranstaltung im Freien und dort können wir auch entsprechend Abstand halten.“

Nach dem Spiel mit geteiltem Mantel gibt es Martinsbrezeln für alle Kinder

In einem weiteren Punkt stimmen laut Franke alle Beteiligten überein: Für die Kindergarten- und Schulkinder der Stadt will man in diesem Jahr versuchen die Veranstaltung wieder zu beleben: Das Pferd und der Martinsreiter stehen bereit und freuen sich, das über Jahrhunderte überlieferte Martinsspiel den Kindern bildlich zu vermitteln. Im Anschluss an das Martinsspiel erfolgt die Verteilung von Martinsbrezeln an die Kinder, auch dies soll unter Beachtung der Hygieneregeln stattfinden.

Der Erlös wird traditionell der Martinsspende in Menden zugutekommen.

