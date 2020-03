Menden. Die Stadt Menden will seine Schrottimmobilie nun zumauern oder abreißen lassen. Beide Varianten werden nun geprüft. Aber das ist nicht so leicht.

Die Stadtverwaltung will das marode Wohnhaus an der Gartenstraße zumauern oder abreißen lassen. Nachdem die Redaktion berichtet hatte, dass die Stadt ihr eigenes Haus verfallen lässt, war massive Kritik am Verhalten des städtischen Eigenbetriebs Immobilien (ISM) aufgekommen.

Sowohl Abreißen als auch Zumauern seien in der Prüfung, erklärt Stadtsprecher Johannes Ehrlich auf Anfrage. Für das Zumauern von Fenstern hole der ISM gerade Angebote ein und ermittle die Kosten. Das gelte auch für den Abriss. „Dabei wird zum Beispiel auch eine Beprobung auf Schadstoffe stattfinden“, sagt Ehrlich. Das sei eine Voraussetzung für die Arbeiten. „Denn einfach so abreißen und verfüllen geht nicht“, sagt Ehrlich. Vor jedem Abriss müsse begutachtet werden, ob der entstehende Abraum speziell entsorgt werden muss. Der ISM wolle die Ergebnisse der Prüfungen, sobald sie vorliegen, zur Beratung an die Politik weitergeben.

Wiederholt Einbrüche im Haus an der Gartenstraße

In dem Gebäude war es wiederholt zu Einbrüchen gekommen. Der ISM hatte das Haus zwar mit einer Stahltür gesichert. Allerdings erfüllt nach Vandalismus kaum noch ein Fenster seine Funktion. Während das Haus von der Straße aus mit einem Gitterzaun gesichert ist, sind im hinteren Bereich im Bereich der alten Lärmschutzwand zum früheren Parkhaus mittlerweile deutliche Lücken. Ungebetene Besucher gehen weiter aus und ein. Das Gebäude hat mittlerweile massive Feuchtigkeitsschäden davon getragen. Die Einrichtung ist zerstört.

Wie weit sich das Gebäude tatsächlich zumauern lässt, soll nach Informationen der Redaktion unter anderem davon abhängen, ob die Feuerwehr dann im Brandfall noch ausreichend handlungsfähig ist. Die Feuerwehr muss Brandherde erreichen können. Und auch ein illegaler Eindringling muss im Fall des Falles noch ausreichend Fluchtmöglichkeiten haben. Nach dem WP-Bericht hatte die Stadtverwaltung noch einmal die Zäune kontrollieren und verstärken lassen.

SPD-Parteichef: Lieber zunageln als zumauern

SPD-Parteichef Mirko Kruschinski hatte gegenüber der Stadtverwaltung auf eine rasche Lösung gedrängt. Ihm sei genauso wie vielen anderen Politikern nicht klar gewesen, dass sich das Haus im Besitz der Stadt befindet. „Ein Schild anzubringen, Eltern haften für ihre Kinder, bringt im Zweifel nichts“, sagt Kruschinski.

Es gehe doch darum, dass wirklich nichts passiert. „In den Scheiben hängt weiter das zersplitterte Glas.“ Kruschinski drängt darauf, dass nun nicht noch unangemessen Geld ausgegeben werden. „Man sollte kurzfristig Kosten und Nutzen prüfen.“ Sollte es auf einen baldigen Abriss hinauslaufen, reiche es vielleicht, die Fenster mit Holzplatten zu vernageln. „Dann müssen wir nicht für tausende Euro die Fenster zumauern.“

