Menden: Strauch in Vorgarten angezündet – Zeugen gesucht

In einem Vorgarten in Menden wurde ein Strauch angezündet. Jetzt fragt die Polizei nach Zeugen.

Bösperde. Am späten Abend haben Unbekannte in einem Vorgarten in Menden einen Strauch angezündet. Es gibt einen Zeugenhinweis. Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte haben am Dienstagabend (4. April), gegen 23.10 Uhr, einen Strauch in einem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses an der Mühlenbergstraße in Menden angezündet. Anwohner stellten den Brand fest und löschten ihn noch vor Eintreffen der Feuerwehr.

Zeugin weist Polizei auf größere Personengruppe vor dem Haus hin

Eine Zeugin hatte im Vorfeld der Tat eine größere Personengruppe von circa zehn Personen vor dem Haus wahrgenommen. Möglicherweise steht die Gruppe im Zusammenhang mit dem Brand. Eine genauere Beschreibung der Personen liegt nicht vor. +++ Lesen Sie auch: Polizei Menden blitzt 100 Autofahrer an der Berliner Straße +++

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden02373/9099-0 entgegen.

