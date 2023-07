Menden: Streckenposten für Deutschland Tour gesucht

Die Deutschland Tour passiert in diesem Jahr auch Menden – hier ein Foto aus 2021.

Menden. Die dritte Etappe der Deutschland Tour führt in diesem Jahr auch durch Menden. Für die Sicherung der Strecke werden noch Streckenposten gesucht.

Am Samstag, 26. August, führt die alljährliche Deutschland Tour auch durch Menden. Die Stadt ist ein kurzer Teil der dritten Etappe der Tour. Am 26. August starten die Radsportler in Arnsberg, fahren dann durch Menden und Fröndenberg und machen sich von dort aus weiter auf den Weg Richtung Essen.

Damit das Radrennen reibungslos durchgeführt werden kann, werden noch Streckenabschnittsposten gesucht. Deren Aufgabe ist es, Ein- und Ausfahrten entlang der Strecke rechtzeitig abzusperren. So wird verhindert, dass Autos ins Teilnehmerfeld geraten. +++ Lesen Sie auch: Stars zum Greifen nah: Deutschland Tour durch das Sauerland +++

Der Zeitaufwand für einen dieser Posten beträgt circa zwei Stunden, von 12 bis 14 Uhr. Jeder bekommt als kleines Dankeschön eine Warnweste und eine „Vergütung“ in Höhe von 10 Euro.

Anmeldungen sind möglich bei dem Streckenabschnittskoordinator Raimund Sudhoff unter rasutti@web.de. Dort sind auch nähere Informationen zu den Abläufen und Aufgaben erhältlich.

