Menden: Stromverteilerkasten mit Pkw gerammt und geflüchtet

Der zerstörte Stromkasten in Oberoebern. Die Polizei sucht Zeugen.

Oberoesbern. Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Oberoesbern. Dort wurde ein Stromverteilerkasten nahezu zerstört. Der Verursacher flüchtete.

In Oberoesbern wurde ein Stromverteilerkasten so schwer beschädigt, dass der Kasten aus dem Betonsockel gerissen wurde. Der Verursacher flüchtete, die Polizei in Menden sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei in Oberoesbern / Zum Lüer am Dienstag, 13. Oktober, zwischen 10 und 14 Uhr. Die Kollision war so heftig, dass der Kasten aus dem Betonsockel gerissen wurde. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden und fuhr davon. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 4000 Euro.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter 02373-90990 zu melden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung.