Menden: Stützmauer an Bahnhofstraße droht einzustürzen

Bösperde. Hier geht es erst einmal nicht weiter: Die Stützmauer an der Bahnhofstraße droht zu kippen – Fußgänger müssen ausweichen.

An der Bahnhofstraße in Bösperde hat die Abteilung „Straßenbau und Verkehr“ am Donnerstag vorsorglich eine Stützmauer (in Höhe Haus Nr. 68, gegenüber des Blumengeschäfts) am Straßenrand abgesperrt. Diese Mauer droht im schlimmsten Fall einzustürzen.

Teil der Fahrbahn kann nicht genutzt werden

Die Stadtverwaltung kommt ihrer Verkehrssicherungspflicht nach. Für Autofahrer und Fußgänger bedeutet das, dass in dem Bereich der Mauer der Gehweg und ein Teil der Fahrbahn nicht genutzt werden kann. Jetzt wird die Mauer weiter überwacht und es folgen Untersuchsuchungen des Baugrundes und der Bausubstanz, um die weiteren Schritte zu planen.

Die alte Mauer ist bereits länger im Blick der Straßenkontrolleure. Der konkrete Hinweis, der zur Sperrung der Mauer geführt hat, kam am Donnerstag aber von einer aufmerksamen Anliegerin. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

