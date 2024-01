Menden: Taschendieb beklaut Seniorin - und plündert Konto

Eine Seniorin ist in Menden Opfer eines Taschendiebstahls (Symbolbild) geworden.

Menden Eine Mendenerin (81) ist in einem Supermarkt Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Bankkarten wurden abends gesperrt, aber Geld ist weg.

Eine 81-jährige Frau aus Menden wurde am Mittwochabend (10. Januar) nach dem Einkauf in einem Supermarkt an der Holzener Dorfstraße in Menden bestohlen.

Sie hatte am Abend zwischen 18.30 und 19.40 Uhr eingekauft und war mit ihrem Pkw nach Hause gefahren. Erst dort stellte sie fest, dass ihre Tasche samt Inhalt weg war. Sie konnte sich nicht erinnern, wo ihr die Tasche abhandengekommen ist.

Nach Taschendiebstahl: Bereits mehrmals Geldbeträge von Bankkonto abgebucht

Die in der Tasche liegenden Bank- und Kreditkarten wurden noch am Abend gesperrt - allerdings wurden vom Bankkonto bereits mehrmals Geldbeträge abgebucht. Der Sohn der Betroffenen erstattete im Namen seiner Mutter am Donnerstag Anzeige bei der Polizei.

