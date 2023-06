Polizei Menden: Taschendiebe in Discounter, Einbruch in Vereinsheim

Menden. Die Serie der Taschendiebstähle in Menden reißt nicht ab. Diesmal wurde eine 88-Jährige zum Opfer. An der Kasse merkte sie den Diebstahl.

Taschendiebe haben am Dienstag (20. Juni) in Menden wieder zugegriffen: Eine 88-jährige Mendenerin kaufte zwischen 11.15 und 11.30 Uhr in einem Discounter an der Unteren Promenade ein. An der Kasse bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche offenstand und die Geldbörse fehlte. +++ Lesen Sie auch: Sprechender Papagei auf Polizeiwache Menden „verweigert Aussage“ +++

Getränkekasse aus Vereinsheim gestohlen

Des Weiteren wurde in der Nacht zum Dienstag in das Vereinsheim einer Handballmannschaft in der Sporthalle der Nikolaus-Groß-Schule an der Bahnhofstraße in Bösperde eingebrochen. Die Täter haben eine Getränkekasse gestohlen. Sie wurde später geleert auf dem Schulhof gefunden. Die Polizei sicherte Spuren. +++ Auch interessant: Das passiert mit der „Kuhbar“ in Menden +++

