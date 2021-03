Menden: Taschendiebe schlagen zweimal in Discountern zu

Gleich zweimal schlugen Taschendiebe am Donnerstag in Menden zu.

Menden. Taschendiebe trieben am Donnerstag in Menden ihr Unwesen. In zwei Discountern wurden Kundinnen – die nichts bemerkten – zu Opfern der Langfinger.

Gleich zweimal an einem Tag schlugen Taschendiebe in Menden zu. In beiden Fällen ereigneten sich die Diebstähle in Discountern. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Einer 66-jährigen Frau wurde am Donnerstagmorgen in einem Discounter an der Carl-Benz-Straße das Geld aus der Tasche gezogen. Während sie gegen 11 Uhr ihre Waren zusammensuchte, hatte sie ihre Geldbörse in ihrer Umhängetasche verstaut. Sie bemerkte nichts Auffälliges. An der Kasse suchte sie jedoch vergeblich nach dem Portemonnaie. Es muss ihr mitsamt Bargeld, Bank- und Versichertenkarten sowie Ausweis gestohlen worden sein.

Bargeld, Papiere und Bankkarte gestohlen

Zwischen 12.30 und 12.45 Uhr griffen die Taschendiebe in einem Discounter an der Iserlohner Landstraße zu. Eine 77-jährige Mendenerin konnte ihre Ware beim Bäcker noch bezahlen. Dann steckte sie ihr Portemonnaie in einen Stoffbeutel. Eine Viertelstunde später an der Discounter-Kasse suchte sie vergeblich nach der Börse. Darin steckten Bargeld, Papiere und Bankkarten. Sie hatte beim Einkaufen nichts Verdächtiges bemerkt.

Die Polizei warnt vor Taschendieben. In den vergangenen Monaten gab es auch in Menden zahlreiche Fälle.