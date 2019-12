Menden: Tausende läuten Heiligabend beim Turmblasen ein

Zum traditionellen Start in die Weihnachtsfeiertage verfolgten tausende Menschen in Menden das Turmblasen vor dem Alten Rathaus und der St.-Vincenz-Kirche. Auch der Mendener Weihnachtschor hatte seinen Auftritt. Für Bürgermeister Martin Wächter (CDU) stand die letzte Rede an Heiligabend an.

Es ist einfach eine Tradition: Tausende Mendener schauten trotz des eher fiesen Wetters mit Nieselregen wie gebannt den Kirchturm hinauf. Weiter unten sang der Weihnachtschor auf den Treppen von St. Vincenz. Gut 60 Mendener hatten bei der gemeinsamen Aktion von WP und Chorverband extra für diesen Tag geprobt.

Wächter ruft vorab zu fairem Wahlkampf in 2019 auf

Der Mendener Weihnachtschor. Foto: Thomas Hagemann / WP

Für Bürgermeister Martin Wächter stand seine letzte Weihnachtsrede als Bürgermeister von Menden an. In seinem vorab verbreiteten Grußwort hatte Wächter bereits zu einem fairen Wahlkampf im kommenden Jahr aufgerufen: „2020 wird für Menden ein spannendes und aufregendes Jahr, steht doch eine Kommunalwahl bevor und Menden wird ein neues Stadtoberhaupt wählen. Hier sei der Appell auch an die Politik und Parteien gerichtet, die jetzt erst recht in den Wahlkampf einsteigen: bleiben Sie fair und wahren Anstand. Denn nur so können wir schlussendlich alle gemeinsam der Demokratie gerecht werden und die Belange und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt entsprechend vertreten.“

Redaktion und Verlag wünschen allen Mendenern ein erholsames und friedliches Weihnachtsfest 2019!

