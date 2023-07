Menden: Tempo-30-Zone auf der Walramstraße ausgeweitet

Menden. Die Stadt Menden hat auf der Walramstraße neue Tempo-30-Schilder aufgestellt. Warum die reduzierte Geschwindigkeit nun bis zur Bahnhofstraße gilt

Nach der Lendringser Hauptstraße sind jetzt auch an der Walramstraße in der Mendener Innenstadt neue Tempo-30-Schilder aufgestellt worden. So gilt ab sofort auch in dem Bereich vom Gymnasium an der Hönne (Einfahrt Lehrerparkplatz) bis zur Kreuzung Bahnhofstraße/Bodelschwinghstraße die reduzierte Geschwindigkeit.

+++ Lesen Sie auch: Smiley-Messungen entlarven Mendens gefühlte Tempo-30-Zonen +++

Sicherheit für Fußgänger soll sich im Bereich Walramstraße in Menden erhöhen

Bislang war dies nur entlang des Schulgebäudes so geregelt. Durch diese Veränderung soll sich die Sicherheit für Fußgänger, die zum Beispiel vom Bahnhof oder der Bushaltestelle „Walramstraße“ in Richtung Gymnasium unterwegs sind, erhöhen. Vor allem zu Schulbeginn und -ende sind in diesem Bereich zahlreiche Kinder und Jugendliche unterwegs, heißt es aus der Mendener Stadtverwaltung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden