Menden. Schon einmal zum Vormerken: Ausgediente Weihnachtsbäume werden in Menden wieder an der Straße abgeholt. Es gibt drei Termine.

Menden: Termine für die Abfuhr der Weihnachtsbäume

Die kostenfreie Abfuhr von Weihnachtsbäumen (ohne Baumschmuck, wie zum Beispiel Lametta) findet auch in 2020 wie gewohnt an drei Terminen beziehungsweise in drei Bezirken statt. Die ausrangierten Bäume sollen an diesen Tagen lediglich an der Straße bereitgestellt werden, eine Anforderungskarte wie bei der Grünabfallabfuhr ist nicht erforderlich.

Zusätzlich zu diesen Abfuhrterminen besteht die Möglichkeit, die Weihnachtsbäume über die Grünabfallcontainer oder über den Mendener Bringhof, Untere Promenade, zu entsorgen. Weihnachtsbäume sollten nur zerkleinert in die Grünabfallcontainer.

Die Abfuhrtermine für die Weihnachtsbäume:

Mittwoch, 8. Januar: Bereich Heimkerweg, Bösperde, Halingen, Holzen, Leitmecke bis Westtangente, Obsthof , Ostsümmern, Platte Heide;

Donnerstag, 9. Januar: Barge, Innenstadt (östlich der Westtangente), Lahrfeld, Schwitten;

Freitag, 10. Januar: Asbeck, Horlecke, Hüingsen, Lendringsen, Lürbke, Oberrödinghausen, Oesbern, Rauherfeld.