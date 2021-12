Menden: Trauer um Ehrenratsherr Manfred Biermann

Menden. Der Mendener Ehrenratsherr und UWG-Gründungsmitglied Manfred Biermann ist verstorben. Als Amtsgerichtsdirektor war er als „Papa Gnädig“ bekannt.

Trauer um Manfred Biermann: Der Mendener Ehrenratsherr und Gründungsmitglied der UWGMenden ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

„Die FW/UWG Menden e.V. trauert um ein verdienstvolles und langjähriges Mitglied“, wie deren Pressesprecher Detlef Albrecht erklärt. „Mit Manfred Biermann verlieren wir einen der Mitbegründer der Unabhängigen Wählergemeinschaft Menden, die im Januar 1975 gegründet wurde und der in den Hoch-Zeiten der UWG 15 Jahre lang die Mendener Ratsfraktion angeführt hat.“

Ehrenratsmitglied nach 20-jähriger Ratstätigkeit

Nach 20-jähriger Ratstätigkeit wurde Manfred Biermann zum Ehrenratsmitglied der Stadt Menden ernannt. In seinem beruflichen und kommunalpolitischen Engagement hat er immer das Wohl der Mendener Bürger im Auge gehabt, erklärt die FW/UWG weiter. Parteiprogramme hätten ihn kaum interessiert. Schon in der Schutzgemeinschaft Mendener Wald, der Keimzelle der späteren UWG, habe er für die Erhaltung der heimischen Natur und folgerichtig auch für die Erhaltung einer bürgerfreundlichen Innenstadt in Menden gekämpft.

„Manfred Biermann war einer der ersten, der ein Bürgerbegehren in Menden ins Leben gerufen hat. Auch für den Erhalt der historischen Innenstadt von Menden hat sich Manfred Biermann immer wieder eingesetzt. Ein Mendener Bürger mit Herz und Verstand!“

Als Amtsgerichtsdirektor trug Manfred Biermann den Spitznamen „Papa Gnädig“

In seiner Tätigkeit als Amtsgerichtsdirektor in Menden sei Manfred Biermann vielen Mendener Bürgern unter dem Spitznamen „Papa Gnädig“ bekannt und beliebt gewesen. „Wir werden seine kommunalpolitischen Anliegen in unserer Arbeit fortsetzen und ihn in bleibender Erinnerung behalten“, erklärt Albrecht für die Mitglieder der Ortsgruppe Freie Wähler/Unabhängige Wählergemeinschaft.

