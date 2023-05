Menden: Trickbetrüger bestiehlt hilfsbereiten Senior

Die Polizei warnt vor Ablenkungsmanövern, die Trickbetrüger inszenieren, um meist ältere Leute zu bestehlen. So geschehen in Menden (Symbolbild).

Menden. Mit einem miesen Geldwechsel-Trick ist einem Senior in Menden die Geldbörse gestohlen worden. Es gibt eine Beschreibung des Trickdiebs.

Ein Trickdieb hat am Mittwoch (17. Mai) in Menden einen Pkw-Fahrer bestohlen. Der Senior wollte hilfsbereit sein – dann war sein Geld weg.

Der Senior stand gegen 12 Uhr mit seinem weißen VW Touran an der Papenhausenstraße in Menden in einer Parkbucht zwischen Sparkasse und Volksbank. Er hatte gerade Geld abgehoben. Ein Unbekannter trat an seine Beifahrertür und fragte, ob der Senior Geld wechseln könne. Nach einem kurzen Gespräch warf er ein Geldstück in den Fußraum. Der Geschädigte legte sein Portemonnaie, das er bis dato in der Hand hielt, auf den Beifahrersitz, um sich nach dem Geldstück zu bücken. Dann fuhr er nach Hause. Erst unterwegs merkte er, dass das Portemonnaie nicht mehr auf seinem Beifahrersitz lag. Der Unbekannte muss es ihm gestohlen haben. +++ Lesen Sie auch: Menden: Bank-Mitarbeiterin verhindert Betrug an Senior (70) +++

Beschreibung des mutmaßlichen Trickdiebs: Kein Bart, aber Pickel

Der Tatverdächtige wird auf etwa 30 Jahre und eine Größe von 1,70 Meter geschätzt. Er hat schwarze, kurze Haare, keinen Bart, aber Pickel an den Wangen. Er sprach Deutsch mit Akzent und trug ein blaues Sakko, ein weißes Hemd und eine schwarze Hose.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02373/9099-0 und warnt vor dieser Art von Ablenkungsmanövern.

