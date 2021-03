Menden: Trickbetrüger greift Senior in die Geldbörse

Menden. Eine hohe Summe erbeutete ein Betrüger in Menden, der einen 89-Jährigen darum bat, ihm Geld zu wechseln. Der Senior hatte gerade Geld abgehoben.

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen an der Papenhausenstraße in Menden in die Geldbörse eines 89-jährigen Mannes gegriffen und blitzschnell eine hohe Geldsumme gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Trickbetrüger den Senior zuvor darum gebeten, ihm einen Geldschein zu wechseln.

Gegen 11 Uhr hatte der Senior gemeinsam mit seiner Frau Geld in der Sparkassen-Hauptstelle abgehoben. Beide gingen zu ihrem Auto, das auf dem Parkplatz vor der Bank stand. Während die Frau noch einmal losging, um etwas zu erledigen, setzte sich der 89-jährige ans Lenkrad, ließ aber die Fahrertür offen. Der Unbekannte bat ihn, einen Geldschein zu wechseln.

Trickbetrüger bot Hilfe an und griff in die Geldbörse

Als der Senior die gesuchten Scheine nicht gleich in seinem Portemonnaie fand, bat der Unbekannte seine „Hilfe“ an und griff in die Börse. Dass der Fremde dabei ein ganzes Bündel Geldscheine aus dem Portemonnaie zog, bemerkte der Senior erst, als der Trickbetrüger schon verschwunden war.

Die Größe des mutmaßlichen Diebes wird laut Polizei auf circa 1,80 Meter geschätzt. Er hat schwarze Haare und sprach mit Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02373/9099-0.

