Menden: Trödel und verkaufsoffen – für Handel gut gelaufen

„Das hat sich gelohnt? Ernsthaft?“ — Das ist nur einer der Kommentare, die die Verkaufsoffener-Sonntag-Trödelmarkt-Veranstaltung in den sozialen Netzwerken von Kritikern abbekommen hat. In Neheim gab‘s doch einen verkaufsoffenen Sonntag ohne Eintritt, warum ging das in Menden nicht? Wieso gab es nur so wenige Trödelstände? War das Ganze für die Stadt, für die Einzelhändler erfolgreich? Mit Frank Steidel von der Werbegemeinschaft Menden haben wir über ein erstes Fazit zum Event gesprochen, und Andreas Topp vom Lions Club lobt vor allem die Mendener Bürger.

Anfeindungen vor Ort

„Das mit Facebook ist ja immer so eine Sache. Auch die Einzelhändler halten sich in den Kommentaren immer sehr zurück, weil sie sonst teils Anfeindungen vor Ort aushalten müssen“, erklärt Frank Steidel. „Wer nicht vor Ort war und nur so eine Momentaufnahme sieht, urteilt dann direkt“, weiß auch der Werbegemeinschafts-Chef. Die Organisation sei keine leichte gewesen — es darf schließlich auch nicht zu viel los sein. „Für uns verlief der Tag gut. Schon um halb 11 wollten die ersten Besucher gern rein“, sagt Steidel über die Resonanz. Alles sei auch sehr diszipliniert und gesittet abgelaufen. „Aber letztendlich kann man‘s nie allen Recht machen.“

Für die Geschäftsbetreiber sei der verkaufsoffene Sonntag, was den Umsatz betrifft, wie ein normaler Arbeitstag gewesen. „Was ja nicht verkehrt ist“, betont Steidel. „Das ist ein Tag aus drei Wochen Lockdown, der kompensiert werden konnte.“ Und wie war das jetzt mit der Neheimer Veranstaltung? Dort gab‘s schließlich auch den verkaufsoffenen Sonntag, aber ohne Eintritt. „Von dort hört man dann, dass es rappelvoll war und die Masken nicht vernünftig getragen wurden.“

Und dort sei auch der Trödelmarkt dann ja kurzfristig abgesagt worden. „Hätten wir quasi einen Mendener Herbst in abgesteckter Version gemacht, wären da auch wieder die Besucherströme gekommen. Das wäre nicht das richtige Zeichen gewesen“, sagt Steidel. So würde gezeigt, dass man in der Innenstadt gut shoppen gehen kann, aber eben momentan eingegrenzt. „Es bringt ja auch nichts dann am Sonntag einen gigantischen Umsatz zu machen, und dann direkt wieder zu schließen, weil Menden der nächste Corona-Hotspot ist.“ Natürlich habe das Konzept auch Schwächen gehabt, zum Beispiel durch die abgeschnittenen Seitengassen.

Enge Fußgängerzone und Vorgaben

Und warum hat’s nicht so viele Trödelstände gegeben? „Wir haben eine enge Fußgängerzone, und wir haben Vorgaben. Da muss zwischen den Buden Platz sein“, erklärt Steidel. Die Erwartungshaltung sei anscheinend bei einigen ein Kinderflohmarkt wie man ihn aus Menden kennt — nur eben mit Corona — gewesen. „Das wären Formate, die hier auf jeden Fall so nicht durchführbar sind“, ist sein klares Statement. Auch Absagen seien ein Problem, „und wir können in dieser Zeit eben leider keine richtige Planungssicherheit für Aussteller geben“.

Auch der Verkauf des Lion Club Adventskalenders lief „super, wirklich gut“, wie Andreas Topp resümiert. „Wir wussten ja vorher nicht, ob da auch in diesem Jahr die Leute sechs Euro für den Kalender ausgeben“, erklärt Topp. „Aber das machen sie. Auf die Mendener ist Verlass, die stehen dahinter.“ Für ihn sei es auch ein immenser Erfolg gewesen. „Da muss man auch wirklich den Bürgern danken. Ohne die würde nix gehen.“

Shitstorms in Kauf genommen

Frank Steidel hat eine klare Meinung: „Das ganze Event ist es definitiv wert gewesen. Dafür nimmt man auch die Shitstorms in Kauf. Und Kritiker wird man nie los. Wer meint, dass das schlecht war, soll gerne etwas Besseres organisieren — inklusive aller Regeln — und das dem Stadtmarketing und der Werbegemeinschaft zu schicken. Dafür sind wir immer offen.“