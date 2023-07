Menden: Frau läuft über die Gleise – und landet in der JVA

Menden. Eine 36-jährige Mendenerin wird nach unbefugtem Überschreiten der Bahngleise in Menden festgenommen. Sie wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Eine 36-jährige Mendenerin ist am Dienstag (11. Juli) nach unbefugtem Überschreiten der Bahngleise von der Bundespolizei festgenommen worden. Sie wurde bereits per Haftbefehl gesucht. Die Mendenerin überquerte die Gleise der Hönnetalbahn zwischen Aldi und der Musikschule an der Unteren Promenade. Nach einer Personenkontrolle brachten die Beamten die Frau in eine Justizvollzugsanstalt.

Unbefugtes Überschreiten der Bahngleise in Menden

In regelmäßigen Abständen kontrolliert die Bundespolizei Bahnhöfe und Bahnstrecken. Am Dienstagnachmittag kontrollierten Bundespolizisten die Bahnstrecke zwischen Menden und Neuenrade und bemerkten die Frau auf den Gleisen. Die Beamten wiesen sie auf ihr Fehlverhalten hin. Da sich die 36-jährige laut Polizeibericht bereits zu Beginn unkooperativ verhielt, kontrollierten sie ihre Personalien. Trotz mehrfacher Belehrung machte die Frau falsche Angaben zu ihrer Person. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten dann ihren Reisepass und somit die richtigen Angaben der Frau. Dabei stellte sich heraus, dass die Mendenerin bereits per Haftbefehl gesucht wird.

Die Staatsanwaltschaft Arnsberg hatte sie wegen schwerer Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt. Eine Ersatzfreiheitsstrafen von 180 Tagen konnte die Mendenerin ebenso antreten. Die Frau polnischer Staatsangehörigkeit hatte bisher weder die Geldstrafe beglichen, noch sich zum Strafantritt gestellt. Die Frau wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

