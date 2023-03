Menden: Unbekannte demolieren Audi mit Absperr-Pollern

Die Polizei fragt nach Zeugen, nachdem ein Audi in Menden stark beschädigt wurde.

Menden. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in Menden einen Audi A6 so stark demoliert, dass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen Audi A6 beschädigt. Das Fahrzeug stand an der Ostpreußenstraße inMenden.

Offenbar schlugen die Vandalen mit einem Absperr-Poller auf das Fahrzeug ein und hinterließen mehrere tausend Euro Sachschaden unter anderem an Scheinwerfer, Windschutzscheibe und Schiebedach. +++ Lesen Sie auch: Menden: Wie Unfallbilder junge Raser abschrecken sollen +++

Polizei fragt nach Hinweisen

Die Polizei fragt: Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen, 02373/9099-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden