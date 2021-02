Menden: Unbekannte stehlen Bauzäune an der Werler Straße

Die Polizei sucht Zeugen. An der Werler Straße in Menden sind Bauzäune gestohlen worden.

Menden. Die Tat ereignete sich in der vergangenen Woche am Donnerstagnachmittag in Menden. Die Bauzäune verschwanden aus einer Firmeneinfahrt an der B7.

An der Werler Straße in Menden, Höhe Hausnummer 81, wurden am vergangenen Donnerstag, 18. Februar, in der Zeit zwischen 16 und 19.30 Uhr, mehrere Elemente von Bauzäunen an einen Firmeneinfahrt gestohlen. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Bauzäune mit Lkw oder Pkw abtransportiert

Der oder die Täter werden die Bauzäune vermutlich mit einem Lkw oder Pkw mit Anhänger abtransportiert haben. Zeugen, die an der stark frequentierten B 7 zu diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Menden (02373-9099-0 oder 9099-6134) in Verbindung zu setzen.

