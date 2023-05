Menden: Unbekannte stehlen E-Bike und Motorroller

Der Polizei werden in den vergangenen Tagen mehrere Diebstähle in Menden gemeldet (Symbolbild).

Menden. Diebstähle und Einbrüche beschäftigen die Polizei in Menden in den vergangenen Tagen. In einem Fall flüchtete der Eindringling. Er wurde gesehen.

Der Polizei wurden in den vergangenen Tagen mehrere Diebstähle und Einbrüche in Menden gemeldet.

Unbekannte hebeln Haustür eines Mehrfamilienhauses in Menden auf

Am Samstagabend zwischen 22 und 23.45 Uhr hebelten Unbekannte die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Lortzingstraße auf und entwendeten aus dem unverschlossenen Keller ein E-Bike. Es handelt sich um silbernes Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL.

In der Nacht zum Samstag, zwischen 23 und 0.10 Uhr, wurde an der Kolpingstraße ein Roller gestohlen. Der Fahrer erstattete Anzeige, fand sein Gefährt jedoch bereits kurze Zeit später auf der Brückstraße in einem Gebüsch wieder. +++ Lesen Sie auch: Mendener (28) von Polizei mit Elektroschocker gestoppt +++

Noch nicht wieder aufgetaucht ist das Moped, dass zwischen Mittwochnachmittag und Samstagmorgen am Glockenblumenweg gestohlen wurde. Die Honda mit weißem Rahmen und vielen Aufklebern trug das Versicherungskennzeichen 872JEB.

Überwachungskameras filmen auf umzäunten Gelände in Menden

Ein Unbekannter hat sich Montagmorgen kurz vor 2 Uhr Zugang zu einem umzäunten Gelände an der Straße Wietholz verschafft. Die Person wurde auf Überwachungskameras beobachtet und per Lautsprecher angesprochen, woraufhin der Unbekannte flüchtete. Kameraaufnahmen wurde gesichert und der Polizei übergeben.

