Menden: Unbekannte treten und schlagen Opfer ins Gesicht

Menden. Unbekannte schlagen in Frielingsen einem Mann ins Gesicht. Ein anderer Mann, der helfen will, wird ebenfalls verletzt

Zwei unbekannte Täter schlugen am Freitagabend in Frielingsen in Menden einem 36-Jährigen mehrfach ins Gesicht.

+++ Auch interessant: Promiboxen in Menden: Drama um Ritter Goswin +++

Wie die Polizei berichtet, fiel der 36-Jährige im weiteren Verlauf auf den Boden und wurde dort mehrfach ins Gesicht getreten. Ein 41-Jähriger wurde bei dem Versuch, dem Mann zu helfen, ebenfalls durch einen Schlag im Gesicht verletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden