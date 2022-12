Menden: Unbekannter fährt mit dem Auto mehrere Warnbaken um

Zu gleich mehreren Unfallfluchten kam es in den vergangenen Tagen in Menden.

Menden. Mehrere Unfallfluchten meldet die Mendener Polizei. Gesucht wird aber auch jemand, der den Schaden an seinem Pkw offenbar noch nicht bemerkt hat.

Gleich mehrere Verkehrsunfallfluchten meldet die Polizei für Menden für die vergangenen Tage:

Weißen Pkw angefahren

Eine unbekannte Person parkte ihr weißes Fahrzeug am vergangenen Freitag gegen 10 Uhr am Neumarkt auf dem Parkplatz des Rathauses. Eine 23-jährige Mendenerin touchierte beim Einparken mit ihrem weißen Pkw (Ford) einen anderen geparkten Pkw. Danach entfernte sich die Frau von der Unfallörtlichkeit. Nach mehreren Stunden meldete sie sich bei der Polizeiwache Menden. Das Fahrzeug der Frau weist diverse Beschädigungen an der Mitfahrertür rechts und am hinteren rechten Kotflügel auf. Die Polizei vermutet den Schaden an dem unbekannten Pkw am Heckstoßfänger links. Den Schaden am Pkw der Mendenerin schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Außenspiegel abgerissen und weggefahren

Am Vollmersbusch 18a parkte ein 19-Jähriger aus Letmathe am vergangenen Freitag zwischen 23 und 23.10 Uhr am Fahrbahnrand. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er den Schaden: Der linke Fahrzeugaußenspiegel ist komplett abgerissen und beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Warnbaken umgefahren

An der Fröndenberger Straße 115 ist am Samstag, 24. Dezember, zwischen 0 und 0.35 Uhr ein Fahrzeug über die Querungshilfe für Fußgänger gefahren. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte geradeaus in Richtung Menden-Innenstadt über die Querungshilfe gefahren ist, dabei wurden diverse Warnbaken umgeknickt, die hierdurch zerstört wurden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Das flüchtige Fahrzeug ist vermutlich an der Front stark beschädigt, da auch diverse Fahrzeugteile aufgefunden wurden.

Firmenauto angefahren

Ein 58 Jahre alter Mann aus Wetter parkte Heiligabend zwischen 12.30 und 13.15 Uhr sein Firmenfahrzeuge (ein grauer Ford-Pkw) auf dem Kaufland-Parkplatz an der Holzener Straße. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er den Schaden: Das Fahrzeug weist an der Beifahrertür und am Kotflügel diverse Beschädigungen auf. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

