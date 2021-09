Menden und Balve: Hönnetalbahn fällt im GDL-Streik aus

Menden/Balve/Fröndenberg. Die Deutsche Bahn AG will für die ab Donnerstagnacht ausfallenden Züge Busse stellen. Eine Garantie gibt sie allerdings nicht ab.

Auch die Regionalbahn RB 54 soll wieder vom Donnerstagnacht beginnenden Bahnstreik der Lokführer-Gewerkschaft GDL betroffen sein, wie bereits am 11. August. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, wird „versucht für die Strecke Unna-Fröndenberg-Menden-Neuenrade (Hönnetalbahn) einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten. Gleiches gilt für die RB 54 (Iserlohn-Schwerte-Dortmund).

„Große Einschränkungen im Regionalverkehr“ erwartet

Die bundesweiten Streikmaßnahmen im Personenverkehr sind vom Donnerstag, 2. September, 2 Uhr, bis Dienstag, 7. September, 2 Uhr, angekündigt. Die DB erwartet dadurch „große Einschränkungen im Regionalverkehr der DB Regio AG“, heißt es. Und: „Wir versuchen ein Mindestfahrplanangebot aufrechtzuerhalten. Trotzdem können wir in dieser Situation nicht garantieren, dass alle Reisenden an ihr Ziel kommen.“

Streikbedingt ausfallende Züge am Vortag auf www.bahn.de angezeigt

Die streikbedingt ausfallenden Züge sollen ab sofort jeweils am Vortag des nächsten Streiktages ab 10.30 Uhr in den elektronischen Reiseauskunftssystemen wie zum Beispiel www.bahn.de angezeigt werden. Die Bahn bittet darum, die Änderungen im Zugverkehr bei der Reiseplanung einzuplanen. „Rechnen sie für die Dauer des Streiks mehr Reisezeit ein.“ Unmittelbar vor Reiseantritt soll man sich über die Verbindung in der Reiseauskunft unter reiseauskunft.bahn.de informieren, in der DB Navigator App oder über die kostenfreie Sonderhotline unter 08000 99 66 33.

DB bittet Reisende für Unannehmlichkeiten um Entschuldigung

Bei Verspätungen und Zugausfällen kann man sich über gesetzliche Ansprüche auf bahn.de/fahrgastrechte ins Bild setzen. Aufgrund des Streiks gilt die Mobilitätsgarantie in NRW bis einschließlich Dienstag, 7. September allerdings nicht. Die DB bittet „für die entstehenden Unannehmlichkeiten und Reisezeitverlängerungen um Entschuldigung“.

