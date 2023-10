Menden und Balve: Vier Grusel-Veranstaltungen für Familien

Menden/Hemer/Balve/Arnsberg. Halloween in Menden und Umgebung – gruselig soll es sein, aber in Maßen: Das sind die besten Veranstaltungen für Familien, Kinder und Jugendliche.

Halloween steht vor der Tür und viele Familien fragen sich: Was kann ich mit meinen Kindern an Halloween unternehmen? Wo ist es gruselig und welche Veranstaltungen für Kinder gibt es in Menden und in der Nähe? Wir liefern kuratierte Tipps für Familien mit Kind und Jugendliche.

1. Was können meine Kinder und Jugendliche an Halloween in Menden machen?

Eine Halloween-Party für die etwas älteren Kinder und Jugendlichen veranstaltet in Menden die Katholische junge Gemeinde (KjG) St. Maria Magdalena Bösperde. Am Samstag, 4. November, gibt es schaurig-schöne Beats, einen Kostümwettbewerb und „die ein oder andere Überraschung“ im Keller des Pfarrheims Bösperde, Heidestraße 68. Von 17.30 bis 20 Uhr wird mit Kindern ab zehn Jahren gefeiert. Ab 20 Uhr ist die Party ab 16 Jahren. Es gibt alkoholfreie Cocktails und Snacks. DJ Pumpkin legt auf.

Eintritt frei. Verkleidung gewünscht. Anmeldung nötig unter kjg.boesperde@gmail.com.

2. Was kann ich mit meinen Kindern in Balve zu Halloween machen? – Ab in die Luisenhütte

Die Luisenhütte in Balve-Wocklum werden am Samstag, 28. Oktober, wieder viele gruselige Gestalten unsicher machen. In dem alten Gemäuer findet die beliebte Halloween-Veranstaltung für Kinder statt. Beliebt deshalb, weil sie in den vergangenen Jahren immer ausverkauft war. Die Gruselparty startet um 16 Uhr und endet gegen 20 Uhr. Eingeladen sind alle Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, die Lust auf schaurigen Spaß haben und mutig genug sind, den Gruselparcours in der Gruppe und mit erwachsener Begleitung zu durchlaufen.

Unter dem Motto „Geisterjäger“ verwandelt sich die Luisenhütte zudem erstmals in einen „Escape-Room“ – also in einen Raum, in dem es darum geht, als Gruppe eine Reihe von Rätseln zu lösen. Ziel ist es, alle Fragen zur Luisenhütte und ihrer Geschichte zu beantworten – um damit einen Geist zu besiegen. Außerdem gibt es eine Kreativstation im Museum für Vor- und Frühgeschichte der Stadt Balve sowie eine Schnitzeljagd. Wer dabei Hunger und Durst bekommt, kann sich an der „Horrorbar“ mit gruseligen Speisen und Getränken passend zum Thema stärken. Die Kinder dürfen gerne verkleidet kommen.

Der Eintritt kostet acht Euro, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Tickets für die Kinder-Halloween-Party gibt es nur online: https://www.maerkischer-kreis.de/kultur-freizeit/luisenhuette/luisenhuette_kinder-halloween.php

3. Was kann ich mit meiner Familie an Halloween in Hemer machen? – Einen Grusel-Spaziergang im Park

Einen Halloween-Spaziergang für Familien gibt es im Hemeraner Sauerlandpark am Dienstag, 31. Oktober. Er richtet sich an Familien mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren. Von 18 bis 21 Uhr verwandeln sich zahlreiche Orte rund um den Jüberg in einen schaurig schönen Halloween-Garten mit Kürbissen, Skeletten und furchterregenden Spinnennetzen. Die Kinder können gemeinsam mit Erwachsenen durch den teililluminierten Sauerlandpark spazieren und einiges entdecken. Feuerschalen empfangen alle Besucherinnen und Besucher auf dem Himmelsspiegel, genauso wie ein echtes kleines Hexenhaus in dem altersgerechte Gruselgeschichten vorgelesen werden.

Gruselige Deko basteln: Das können Besucher auch in diesem Jahr wieder beim Halloween-Spaziergang. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

+++ Hier gibt es Impressionen aus 2022: So gruselig sah es an Halloween im Park aus +++

Mitmach-Möglichkeiten erwarten die Gäste auf der Flora-Ebene. Dort gibt es nicht nur eine Kinder-Schminkstation für den passenden Grusel-Look, sondern auch Kürbisschnitzen, bei dem Eltern gemeinsam mit ihren Kindern lernen können, wie man die richtige Halloween-Dekoration für zuhause gestalten kann. Kürbis und Anleitung gibt es für einen Unkostenbeitrag von 5 Euro. Auch Geistergläser werden gestaltet, die ebenfalls mit nach Hause genommen werden dürfen. Der Park ist altersgerecht-gruselig gestaltet – mit hängenden Totenköpfen, Knochenresten, einem Grabhügel, Geistern und Skeletten. Überall im Park könnten Besucher auf gruselige Gestalten wie Hexen, Mumien oder Geister treffen – aufgepasst.

Kein Sondereintritt fällig – alle Dauerkarten-Inhaber haben diesen Abendtermin inklusive, alle anderen kaufen sich eine normale Tageskarte.

4. Was kann ich zu Halloween in Arnsberg machen? – Tiere beobachten bei Vollmond im Wildwald

Eine Vollmondwanderung für Familien bietet der Wildwald Vosswinkel in Arnsberg an. Am Samstag, 28. Oktober, geht es um 18 Uhr los. Waldlehrer Nicolas Nierling führt die Familien durch den Wald und beobachtet mit ihnen die Tiere in der Dämmerung. Gemeinsam lauschen die Teilnehmer der Geräuschkulisse der Nacht. „Eine Vollmondwanderung ist ein ganz besonderes Erlebnis“, so die Veranstalter. Und dazu erzählt der Waldlehrer Geschichten rund um den Mond. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern ab acht Jahren.

Mindestteilnehmerzahl: zwölf, maximal 25. Der Preis liegt bei 19 Euro für Erwachsene und 16 Euro für Kinder. Anmeldung unter www.wildwald.de. Adresse: Bellingsen 5D, Arnsberg-Vosswinkel.

Hinweis: Für Kinder von fünf bis sieben Jahren bietet das Mendener Gut Rödinghausen, Fischkuhle 15, einen schaurig-schönen Gruselnachmittag an – am Donnerstag, 26. Oktober. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht. Die Nachfrage war sehr groß.

WP-Fotoaktion geplant: Schickt uns euer Grusel-(Familien-)Bild!

Ihr seid richtige Grusel-Fans und denkt euch Jahr für Jahr tolle Kostüme aus oder schminkt euch besonders schaurig? Wir möchten in unserer Halloween-Ausgabe am Dienstag, 31. Oktober, eure tollsten Gruselfotos abdrucken. Also rein in die Kostüme und Kamera an.

Ihr habt Lust mitzumachen? Dann schickt uns ein Foto eurer verkleideten Familie (natürlich sind auch Fotos von Einzelpersonen möglich) an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Menden gruselt sich“. Schreibt dazu, wer auf dem Bild zu sehen ist (Vor- und Nachname) und wen oder was ihr darstellt oder warum, ihr Halloween so gerne zelebriert.

Die Redaktion wählt die schönsten Bilder aus, die es in die Zeitung schaffen. Einsendeschluss ist Freitag, 27. Oktober, um 14 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden