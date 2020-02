Menden und Balve: Warnung vor schweren Sturmböen

Ein umgekippter Baum bei einem Sturm in Halingen (Archivfoto). Der Deutsche Wetterdienst warnt wieder vor Gefahren durch schwere Sturmböen.

Menden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen in Menden und Balve. Es könnte erneut bis zu Windstärke 10 erreicht werden.

Der Deutsche Wetterdienst DWD warnt erneut vor schweren Sturmböen in Menden und Balve. Die Wetterexperten gehen von heftigem Wind am Samstagnachmittag (29. Februar) aus. Es werden in Schauernähe schwere Sturmböen mit bis zu Windstärke 10 erwartet.

Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes gilt nach aktuellem Stand im Zeitraum von 15 bis 18 Uhr am Samstag (29. Februar). Betroffen sind die Städte Menden und Balve und auch die anderen Städte im Märkischen Kreis. Die Wetterexperten raten zu besonderer Vorsicht wegen möglicherweise herabstürzender Äste oder Dachziegel. Es sollen Windgeschwindigkeiten bis zu 95 Stundenkilometer erreicht werden.

Dachdecker sichern Rewe-Markt in Lendringsen nach Orkan Dachdecker sichern Rewe-Markt in Lendringsen nach Orkan

Der Deutsche Wetterdienst gibt folgende Verhaltenstipps für Sturm und Unwetter:

Hausbesitzer sollten bewegliche Gegenstände wie Gartenmöbel, Mülltonnen und Fahrräder sichern.

Bei starken Stürmen oder Hagel sollten sicherheitshalber Rollläden geschlossen werden.

Niemand sollte Kellerräume betreten, wenn durch zusätzlichen Starkregen Hochwasser droht.

Der DWD warnt vor Stromschlaggefahr durch elektrische Anlagen, die unter Wasser stehen können.

Im Notfall sind Betroffene gefragt, sich um möglicherweise andere Betroffene zu kümmern. „Machen Sie sich frühzeitig Gedanken über die Versorgung Kranker oder Hilfsbedürftiger. Können Sie diese Personen rechtzeitig aus der Gefahrenzone evakuieren. Wohin?“, heißt es beim DWD. Auch um die Evakuierung von Haustieren sollten sich deren Besitzer Gedanken machen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!