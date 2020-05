Menden und Balve: WP lädt ein zu Schützengruß-Aktion!

Menden/Balve. Mitmach-Aktion: Alle Vereine und Bruderschaften in Menden und Balve, die nicht feiern dürfen, sollen an ihren Schützenfesttagen Grüße erhalten.

2020 wird es erstmals seit Jahrzehnten wohl kein einziges Live-Schützenfest in Menden und Balve geben. Auch hier hat das Coronavirus ganze Arbeit geleistet. Doch Schützen wären nicht Schützen, wenn ihnen nicht immer etwas einfiele. Wenn zum Beispiel in Balve schon jetzt die Einladungsplakate der Schützenbruderschaft St. Johannes Langenholthausen zum Hochfest 2021 aushängen, dann will die WESTFALENPOST nicht nachstehen. So entstand die „Schützengruß“-Idee: Wie wäre es, wenn unsere Leserinnen und Leser über Fotos in der Lokalausgabe der Tageszeitung oder die WP-Onlinekanäle an Schützenfest-Wochenenden jeweils dem Verein ihr „Horrido!“ entbieten, der zu normalen Zeiten gerade an diesen Tagen sein Hochfest feiern würde?

Fotogrüße mit Masken-Aar

Alle, die sich dem Verein oder der Bruderschaft verbunden fühlen, können mitmachen – und damit zeigen, dass sie nicht vergessen haben, wer ihnen über viele Jahrzehnte hinweg Freude bereitet hat. Und weil nicht um das Fest getrauert, sondern dem Virus getrotzt werden soll, dürfen diese Fotos auch gerne witzig ausfallen. Unser Karikaturist Tommes hat dafür einen schelmisch dreinblickenden Schützenvogel gezeichnet, natürlich mit Maske! Dieser stolze Aar, der übrigens noch keinen Namen hat, ist heute zum Ausschneiden im Innenteil der Lokalausgabe auf einer ganzen Zeitungsseite abgedruckt. Dieser Adler sollte auf jedem eingesandten Fotogruß auftauchen! Also ran: Den Adler ausschneiden, Kamera oder Handy herausholen, eine gute Idee umsetzen – und den Gruß auf die Reise schicken.

Bei den Bildern ist Kreativität gefragt, aber Kapriolen sind auch kein Muss. Denn vor allem geht es beim „Schützengruß“ darum, sich solidarisch zu zeigen, den Vereinen damit beizustehen und die Vorfreude auf die Saison 2021 zu wecken.

Auch in der WP kann in diesem Jahr zwar keine echte Schützenfest-Berichterstattung stattfinden. Doch die jeweilige Gruß-Seite soll auch versehen sein mit der Veröffentlichung der verdienten Vereinsmitglieder, die aktuell zu ehren sind, mit allen Jubilarinnen und Jubilaren sowie mit einem Kurzporträt des Vereins, der zudem Gelegenheit bekommt, eine aktuelle Vereinsinfo über seine Aktivitäten hinzuzufügen. Bei vielen Bildergrüßen – und die werden natürlich erhofft – wird alles in Online-Galerien zu finden sein.

Wann welche Vereine und Bruderschaften an der Reihe sind, zeigt die nebenstehende Infobox. Die Fotos und die Grußzeilen (bitte aus Platzgründen kurz halten) gehen an die folgenden E-Mail-Adressen: menden@westfalenpost.de und balve@westfalenpost.de.

Für die hochbeliebte überregionale Wahl der „WP-Schützenkönigin“, die in diesem Jahr coronabedingt ebenfalls nicht in gewohnter Form stattfinden kann, hat sich diese Zeitung etwas einfallen lassen, auf das sich alle Vereine im WP-Land freuen dürfen. Dazu in Kürze mehr!