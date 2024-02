Menden: Verprügelt oder missglückter Sprung über eine Bank?

Menden Zeugen meldeten in der Nacht einen bewusstlosen 18-Jährigen, der in Menden auf der Straße liege. Zum Hergang gibt es verschiedene Versionen.

Am Montagmorgen (12. Februar), kurz nach 3 Uhr, meldeten Zeugen der Feuerwehr einen Bewusstlosen, der auf der Fröndenberger Straße in Menden liege. Der stark alkoholisierte 18-Jährige stand zwar wieder auf. Er gab jedoch an, vor einer Diskothek an der Marktstraße von einem halben Dutzend Männern verprügelt worden zu sein.

Ein Zeuge schildert den Hergang anders als der 18-Jährige

Ein Zeuge, den die Polizeibeamten in der Nähe trafen, schildert die Sache allerdings anders: Der Verletzte habe versucht, alkoholisiert über eine Bank zu springen, blieb aber hängen und prallte mit der Nase auf den Asphalt. Daher würden die Verletzungen rühren.

Die Polizeibeamten schrieben aufgrund der unterschiedlichen Darstellungen dennoch eine Anzeige gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung.

